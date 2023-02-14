Матеріали:
Теми:

російський інженер-конструктор бомбардувальників Ту-160 втік до США

14 лютого 2023, 14:03
російський інженер-конструктор бомбардувальників Ту-160 втік до США
Ту-160 Фото: topwar.ru
Втікач попросив притулку в США в обмін на секретні дані.

Російський інженер, який працював на виробництві бомбардувальників Ту-160, втік до США і готовий ділитися інформацією з американською розвідкою в обмін на притулок. Про це повідомляє Yahoo News, посилаючись на звіт митної та прикордонної служби.

Чоловік разом із родиною прибув на броньованому позашляховику та попросив дозволу на територію США, оскільки побоювався переслідувань за участь у протестах проти путіна на підтримку ув’язненого російського дисидента Алєксєя Навального. Потім він сказав прикордонникам, що має інформацію, важливу для уряду США.

Він сказав, що був інженером-конструктором і що його минула робота з 2018 по 2021 рік полягала у створенні військового літака "Білий лебідь" на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань.

ТУ-160 "Білий лебідь", також відомий під назвою Blackjack у звітах НАТО, є передовим стратегічним бомбардувальником на озброєнні росії, який також використовувався для тактичних авіаударів під час війни в Україні.

 Американські спецслужби тривалий час перевіряли росіянина і прийшли до висновку, що він дійсно може повідомити значущу інформацію. Своєю чергою, влада США відмовилася коментувати цю історію. Видання вважає, що зараз чоловіка допитує ФБР. 

Водночас військовий експерт Майкл Кофман пояснив, якою інформацією може володіти інженер.

"Людина, що працює на військово-промисловому підприємстві, такому як Туполєв, може мати доступ до цілого ряду інформації про оборонно-промислове виробництво, специфікації, пов'язані з бомбардувальником Ту-160 і його недавно розробленим модернізованим варіантом, різними виробничими процесами, залежностями і їхніми обмеженнями", -йдеться у повідомленні.

 

Останні матеріали

Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Політика
Захід має швидко надати багато ППО, важкого піхотного озброєння і замінити StarLink. Бо іншого рішення, окрім як знищити російську армію не існує – Том Купер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 17:42
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Політика
Україні потрібні винищувачі. Інакше США знов повторить власну помилку у В'єтнамі – полковник авіації Джеффрі Фішер
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 14:56
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Політика
Україна відмовилася від ядерної зброї на вимогу США. Тож допомога Україні – не лише моральне зобов'язання Штатів – Washington Post
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 11:36
Політика
"Газпром" створює "приватну армію". Кому може загрожувати вторгнення – TIME
Переклад iPress – 14 лютого 2023, 09:24
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Політика
Вибір є. Про росіян, які воюють проти своєї батьківщини – New York Times
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 15:37
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Політика
Європейське турне Зеленського. Відбулась дипломатична перемога України, яка передує військовій
Дмитро Редько – 13 лютого 2023, 13:08
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Політика
Війна з путіним. Допомогти Україні, бо на кону безпека, свобода і честь Великої Британії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 11:17
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Політика
Ведмідь вчиться. Головні помилки росії та як вона їх виправляє – Дара Массіко
Переклад iPress – 13 лютого 2023, 09:12
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється