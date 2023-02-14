російський інженер-конструктор бомбардувальників Ту-160 втік до США

Втікач попросив притулку в США в обмін на секретні дані.

Російський інженер, який працював на виробництві бомбардувальників Ту-160, втік до США і готовий ділитися інформацією з американською розвідкою в обмін на притулок. Про це повідомляє Yahoo News, посилаючись на звіт митної та прикордонної служби.

Чоловік разом із родиною прибув на броньованому позашляховику та попросив дозволу на територію США, оскільки побоювався переслідувань за участь у протестах проти путіна на підтримку ув’язненого російського дисидента Алєксєя Навального. Потім він сказав прикордонникам, що має інформацію, важливу для уряду США.

Він сказав, що був інженером-конструктором і що його минула робота з 2018 по 2021 рік полягала у створенні військового літака "Білий лебідь" на авіаційному заводі Туполєва в місті Казань.

ТУ-160 "Білий лебідь", також відомий під назвою Blackjack у звітах НАТО, є передовим стратегічним бомбардувальником на озброєнні росії, який також використовувався для тактичних авіаударів під час війни в Україні.

Американські спецслужби тривалий час перевіряли росіянина і прийшли до висновку, що він дійсно може повідомити значущу інформацію. Своєю чергою, влада США відмовилася коментувати цю історію. Видання вважає, що зараз чоловіка допитує ФБР.

Водночас військовий експерт Майкл Кофман пояснив, якою інформацією може володіти інженер.

"Людина, що працює на військово-промисловому підприємстві, такому як Туполєв, може мати доступ до цілого ряду інформації про оборонно-промислове виробництво, специфікації, пов'язані з бомбардувальником Ту-160 і його недавно розробленим модернізованим варіантом, різними виробничими процесами, залежностями і їхніми обмеженнями", -йдеться у повідомленні.