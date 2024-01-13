Розгляд конфіскації: Європа та США обговорюють стратегію щодо російських активів

У двох країнах Європи є знерухомлені російські активи на мільярди.

Адміністрація президента США Джо Байдена, за інформацією ЗМІ, запропонувала "Групі семи" у другу річницю повномасштабного вторгнення росії в лютому затвердити стратегію передачі Україні російських активів.

Про це пише "Голос Америки".

Найбільший обсяг знерухомлених російських державних активів - понад 280 мільярдів євро - заморожено у Європі, зокрема у Франції та Бельгії.

В лютому на зустрічі "Група семи" має визначитись із подальшою долею російських коштів. США рекомендували "сімці" схвалити план такої конфіскації. Теперішній крок Байдена може стати прикладом конкретних дій і важливим прецедентом. Серед аргументів, які наводять противники конфіскації: ризики для фінансової системи країни, через те, що уряди третіх країн можуть побоюватись зберігати активи в країнах, що провели конфіскації, нестача правової бази та інше.

Основний аргумент європейців, що це зашкодить євро.

Крім США, за конфіскацію російських активів виступають Велика Британія, Канада та Японія. Німеччина, Франція та Італія вагаються.

Політики в Італії турбуються за активи італійського бізнесу в росії й загрозу їхньої націоналізації кремлем. російський президент путін неодноразово погрожував націоналізувати іноземний бізнес на території росії, якщо активи Кремля буде конфісковано. Втім, ці погрози звучать на тлі повідомлень про те, що Кремль вже перебирає контроль над активами іноземних компаній в росії.

А в Німеччині уряд може турбуватись через створення прецеденту, який, може нагадувати досвід конфіскацій часів Другої світової війни.

Однак ключовою є позиція урядів Бельгії та Франції, адже у Франції, за оцінками, зберігається приблизно 70 мільярдів російських активів, а в Бельгії - 170 мільярдів доларів.

Іншого варіанта для фінансування потреб України в довгостроковій перспективі, крім як конфіскації російських активів, - немає. Або ж противники конфіскації мають запропонувати інші джерела підтримки України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що на відновлення України потрібно буде витратити трильйон доларів. Україна потребує 100 мільярдів доларів щорічно протягом десяти років. Якщо цього не зробити, Україна зазнає поразки, і це буде великою загрозою для безпеки НАТО та Європи.

Раніше повідомлялось, що росія готується до судового оскарження конфіскації заморожених активів на користь України