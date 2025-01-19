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ПОЛІТИКА

Розслідування не знайшло доказів диверсій росії у пошкодженні кабелів Балтійського моря – WP

19 січня 2025, 20:01
Розслідування не знайшло доказів диверсій росії у пошкодженні кабелів Балтійського моря – WP
Фото: DW
Про це свідчать оцінки розвідок США та Європи.

Пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі, скоріш за все, були результатом аварій на морі, а не російських диверсій.

Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на слова американських і європейських розвідників.

Зазначається, що розслідування за участю Сполучених Штатів та європейських спецслужб не виявило ознак того, що комерційні судна, підозрювані в перетягуванні якорів через морське дно, де були кабелі, робили це навмисно або за вказівкою Кремля. Секретні дані розвідок, зокрема перехоплені комунікації, вказують на те, що аварії спричинили недосвідчені екіпажі, які працюють на борту погано обслуговуваних суден.

Також вказується, що американські посадовці мають "чіткі пояснення", які вказують на те, що пошкодження були випадковим, а доказів провини рф немає. Представники двох європейських розвідувальних служб заявили, що погоджуються з оцінками США.

Раніше у Фінську затоку прибули перші два кораблі НАТО, які патрулюватимуть Балтійське море. Проєкт "Патруль Балтійського моря", про який оголосив Альянс, має запобігти шкоді критично важливій інфраструктурі. НАТО направило кораблі після того, як на Різдво в Балтійському морі було перерізано електричний кабель і кілька кабелів зв'язку.

балтійське моредиверсії

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