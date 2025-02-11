Розвідка: росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі через п'ять років

Розвідка Данії попереджає, що військова загроза з боку росії зростатиме в найближчі роки.

Якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років, йдеться в оцінці Данської служби оборонної розвідки (FE).

Оцінку данської спецслужби наводить DR.

Розвідка Данії попереджає, що військова загроза з боку росії зростатиме в найближчі роки.

Серед причин того, що велика війна в Європі буде можлива, данська розвідка називає той факт, що поряд з військовими діями в Україні, росія почала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".

За останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "посилене нарощування військової потужності з метою ведення війни проти НАТО", ідеться в оцінці загрози.

"росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва", – йдеться у доповіді.

За оцінкою данської розвідки, росія вже здатна вивільнити ресурси для озброєння проти НАТО, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку вона отримує ззовні".

Як зазначили у відомстві, якщо бойові дії в Україні припиняться, рф приблизно через шість місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн-сусідок.

Приблизно через два роки росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря, додається в оцінці.

Приблизно через п’ять років рф може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США, йдеться в доповіді.

Водночас ці часові проміжки припускають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися однаковими темпами.