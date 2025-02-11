Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Розвідка: росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі через п'ять років

11 лютого 2025, 19:21
Розвідка: росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі через п'ять років
фото з відкритих джерел
Розвідка Данії попереджає, що військова загроза з боку росії зростатиме в найближчі роки.

Якщо війна в Україні припиниться або заморозиться, а НАТО не буде переозброюватися, росія може бути готовою до великомасштабної війни в Європі приблизно через п'ять років, йдеться в оцінці Данської служби оборонної розвідки (FE).

Оцінку данської спецслужби наводить DR.

Розвідка Данії попереджає, що військова загроза з боку росії зростатиме в найближчі роки.

Серед причин того, що велика війна в Європі буде можлива, данська розвідка називає той факт, що поряд з військовими діями в Україні, росія почала "велике відновлення і реформу своїх збройних сил".

За останній рік ці зусилля перетворилися з відновлення на "посилене нарощування військової потужності з метою ведення війни проти НАТО", ідеться в оцінці загрози.

"росія вже встигла підвищити свій потенціал як з модернізації військової техніки, так і зі значного збільшення військового виробництва", – йдеться у доповіді.

За оцінкою данської розвідки, росія вже здатна вивільнити ресурси для озброєння проти НАТО, "не в останню чергу завдяки фінансовій і матеріальній підтримці, яку вона отримує ззовні".

Як зазначили у відомстві, якщо бойові дії в Україні припиняться, рф приблизно через шість місяців буде здатна вести локальну війну в одній з країн-сусідок.

Приблизно через два роки росія становитиме реальну загрозу для однієї або кількох країн НАТО і, таким чином, буде готова до регіональної війни проти кількох країн у регіоні Балтійського моря, додається в оцінці.

Приблизно через п’ять років рф може бути готова до великомасштабної війни на європейському континенті без участі США, йдеться в доповіді.

Водночас ці часові проміжки припускають, що НАТО не буде одночасно переозброюватися однаковими темпами.

війнаНАТОросія загроза

Останні матеріали

Політика
"Віддайте нам голову Зеленського". Серед російських пропагандистів зростає ажіотаж – Джулія Девіс
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 13:40
Новий план із захоплення російського
Політика
Новий план із захоплення російського "тіньового флоту". Труднощі та можливості – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 10:53
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Хвилюючий тиждень. Українська контратака на Курщині перекреслила прогрес росіян за останні 6 тижнів – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 11 лютого 2025, 00:54
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Політика
Сила рішучості. Це момент, щоб шокувати путіна – Борис Джонсон
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 16:28
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Бізнес & Фінанси
Срібна куля для російських санкцій? Тіньовий флот танкерів під зростаючим тиском – CEPA
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 12:03
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Україна знищує російську піхоту машинами. Вона має прагнути посилити ці зусилля – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 10 лютого 2025, 08:01
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Політика
Тактика відволікання уваги Трампом. Американці мають зосередитися на недружньому захопленні уряду США – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 14:08
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Політика
Оцінка тотальної війни москви проти України. Заважає чорна трагікомедія у США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 лютого 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється