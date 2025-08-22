Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Румунія готова надати бази США й НАТО для гарантій безпеки України

22 серпня 2025, 13:18
Румунія готова надати бази США й НАТО для гарантій безпеки України
Фото: CNN
Але у Бухаресті запевнили, що свої війська в Україну не відправлять.

Прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан розповів, у який спосіб його країна може долучитися до гарантій безпеки для України — надати свої військові бази союзникам по НАТО, зокрема для військ США. Втім, свої сили відправляти в нашу країну вона не буде — такою була позиція Бухаресту протягом останніх місяців, і вона не змінилася. 

"Усі ці місяці, як ви знаєте, коли в певний момент порушувалося питання підтримки гарантій безпеки для досягнення міцного миру в Україні, Румунія максимально чітко заявляла щонайменше дві речі: ми не будемо надсилати війська, ми взагалі не будемо займатися можливим розміщенням військ на території України. Це був максимально чіткий пункт", — цитує слова прем'єра Calea Europeana.

Боложан розповів, що сьогодні з аеропортів Румунії здійснюється повітряне патрулювання, нагляд за тим, що відбувається в Чорному морі, а на базах країни проходять спільні військові навчання. Це, на його думку, може бути внеском Румунії в забезпечення підтримки міцного миру в Україні.

війнаНАТОРумуніяпідтримка Українигарантії безпеки Україні

