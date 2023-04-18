Румунія також планує заборонити імпорт зерна з України

На думку соціал-демократів, такий захід необхідний для захисту румунських фермерів.

Правляча Соціал-демократична партія Румунії (СДП) просить коаліційний уряд затвердити надзвичайний захід про тимчасову заборону на імпорт українського зерна за аналогічними діями країн Східної Європи.

Про це повідомляє Digi24.

Водночас, соціал-демократи вважають, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну, сприяючи транзиту цих продуктів до інших країн.

"СДП звернеться до правлячої коаліції з проханням прийняти політичне рішення, яке зобов'яже уряд Румунії терміново видати нормативний акт про тимчасове призупинення імпорту агропродовольчої продукції з України, як це сталося в інших країнах, що мають спільний кордон з цією країною", - йдеться в прес-релізі СДП.

На думку соціал-демократів, такий захід необхідний для захисту румунських фермерів, "в контексті того, що компенсація, отримана від Єврокомісії, не може покрити загальну суму збитків, яких вони зазнали".

"СДП виступає за те, щоб східноєвропейські держави, які постраждали від експорту з України, провели спільні переговори з представниками Єврокомісії та української сторони, щоб заходи підтримки сільського господарства України не зачіпали інтереси фермерів сусідніх держав. У той же час, СДП вважає, що Румунія повинна продовжувати підтримувати Україну шляхом полегшення транзиту агропродовольчої продукції з цієї країни до інших країн ЄС або до чорноморських торговельних шляхів", - повідомляє джерело.

Міністр сільського господарства Петре Даеа заявив Digi24, що необхідно шукати правові рішення української зернової кризи, і що рішення, які будуть прийняті, не повинні юридично зашкодити країні через заходи, які можуть дорого коштувати. За його словами, Європейська комісія вже налаштована критично і каже, що одностороння позиція є неприйнятною.

"Давайте бачити речі такими, якими вони є, давайте не переходити в цю надзвичайно критичну і надзвичайно небезпечну зону, в якій знаходяться інші", - підкреслив він, додавши, що рішення повинні бути законними, "а не мотивованими бажанням мати кон'юнктурний електоральний капітал".

Нагадаємо, Європейська комісія виділить фермерам п'ятьох країн 100 мільйонів євро.