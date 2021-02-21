Риси характеру дельфінів виявилися схожими на людські, – дослідження

З 2012 року науковці спостерігали за 134 дельфінами в Мексиці, Франції, США, на Багамських та Кайманових островах

Дослідники виявили, що у дельфінів є схожі на людські риси характеру. Зокрема помітили, що ці тварини допитливі та комунікабельні.

Зустріч з дельфіном. Фотограф: George Karbus Спортсменка: Katerina Hamsikova Місце: Лехінч, Ірландія Зустріч Катерини та дикого дельфіна під час вільного дайвінгу в Ірландії.

Відповідне дослідження опублікували у Journal of Comparative Psychology, передає "Громадське".

За основу дослідження вчені взяли модель про те, що в будь-якої людини, незалежно від оточення, є п'ять рис характеру, що лише по-різному виражаються: допитливість, сумлінність, комунікабельність, приємність та невротизм. Науковці вирішили порівняти риси характеру людей із рисами характеру тварин, які еволюціонували у зовсім інших умовах, щоб зрозуміти, як ці риси взагалі з'являються. Так для дослідження обрали дельфінів, які ведуть винятково водний спосіб життя.

Риси характеру дельфінів описували робітники установ, де утримуються тварини

Учені припустили, що розвитку особистості сприяють такі фактори, як інтелект і стадність. Ці фактори притаманні людям та дельфінам. Тварини теж існують у групах, які постійно або збільшуються, або зменшуються, а тому в них можуть бути риси характеру, схожі на людські.

"У дельфінів, як і багатьох приматів, мозок значно більший, ніж потребує організм для виконання основних функцій життєдіяльності. Цей надлишок речовини мозку забезпечує їх здатність бути розумними", – кажуть учені.

Дослідники помітили, що в дельфінів є допитливість і комунікабельність, що дуже схоже на людські риси характеру. Водночас поки вчені не знають, чому у тварин з'явилися саме такі риси, тому продовжать далі вивчати особистість дельфінів.

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