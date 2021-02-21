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Риси характеру дельфінів виявилися схожими на людські, – дослідження

З 2012 року науковці спостерігали за 134 дельфінами в Мексиці, Франції, США, на Багамських та Кайманових островах
Дослідники виявили, що у дельфінів є схожі на людські риси характеру. Зокрема помітили, що ці тварини допитливі та комунікабельні.
Риси характеру дельфінів виявилися схожими на людські, – дослідження Зустріч з дельфіном. Фотограф: George Karbus Спортсменка: Katerina Hamsikova Місце: Лехінч, Ірландія Зустріч Катерини та дикого дельфіна під час вільного дайвінгу в Ірландії.

Відповідне дослідження опублікували у Journal of Comparative Psychology, передає "Громадське".

За основу дослідження вчені взяли модель про те, що в будь-якої людини, незалежно від оточення, є п'ять рис характеру, що лише по-різному виражаються: допитливість, сумлінність, комунікабельність, приємність та невротизм. Науковці вирішили порівняти риси характеру людей із рисами характеру тварин, які еволюціонували у зовсім інших умовах, щоб зрозуміти, як ці риси взагалі з'являються. Так для дослідження обрали дельфінів, які ведуть винятково водний спосіб життя.

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Учені припустили, що розвитку особистості сприяють такі фактори, як інтелект і стадність. Ці фактори притаманні людям та дельфінам. Тварини теж існують у групах, які постійно або збільшуються, або зменшуються, а тому в них можуть бути риси характеру, схожі на людські.

"У дельфінів, як і багатьох приматів, мозок значно більший, ніж потребує організм для виконання основних функцій життєдіяльності. Цей надлишок речовини мозку забезпечує їх здатність бути розумними", – кажуть учені.

Дослідники помітили, що в дельфінів є допитливість і комунікабельність, що дуже схоже на людські риси характеру. Водночас поки вчені не знають, чому у тварин з'явилися саме такі риси, тому продовжать далі вивчати особистість дельфінів.

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21 02 2021 16:23
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