Рютте попередив путіна: ядерну війну виграти неможливо

Він закликав НАТО активніше демонструвати свої ядерні можливості, зазначивши, що путін повинен знати: ядерну війну виграти неможливо.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав Альянс активніше демонструвати свої ядерні можливості для стримування суперників, зокрема росії.

Про це він заявив в інтерв’ю Welt am Sonntag.

За словами Рютте, країнам НАТО важливо більше інформувати громадськість про ядерне стримування, щоб люди розуміли, як воно забезпечує загальну безпеку.

"Коли росія використовує небезпечну і безкомпромісну ядерну риторику, наші народи повинні знати, що немає причин для паніки, оскільки НАТО має потужний фактор ядерного стримування для збереження миру", - наголосив генсек.

Він підкреслив, що ядерне стримування є «найвищою гарантією безпеки Альянсу» і повинно залишатися надійним, безпечним та ефективним.

"І путін повинен знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти і ніколи не можна вести", - додав Рютте.

Минулого року він закликав ігнорувати ядерні погрози Кремля у контексті допомоги Україні, зазначивши, що наразі не бачить ознак можливого застосування ядерної зброї.

Раніше Рютт заявив, що НАТО обігнало росію у виробництві боєприпасів.