Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Рютте прокоментував конфлікти на саміті НАТО

09 липня 2026, 09:36
Рютте прокоментував конфлікти на саміті НАТО
Рютте заявив, що розбіжності в НАТО демонструють силу демократії.

Після завершення саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прокоментував суперечки, які виникли між Трампом та іншими лідерами держав-членів.

Про це повідомляє Reuters.

На думку Рютте, публічні розбіжності продемонстрували силу демократичних механізмів, а не слабкість НАТО. "Якщо люди роблять хорошу справу, я скажу про це. Якщо я не погоджуюся, я також скажу про це, але тоді, ймовірно, не відкрито, і спробую зберегти єдність Альянсу", – зазначив він у відповідь на критику щодо надто схвальних висловлювань на адресу Трампа.

Під час саміту Трамп публічно пригрозив Іспанії переглядом торговельних відносин, знову порушив тему ізраїльсько-іранської війни та повторив претензії щодо Гренландії. Водночас пізніше підтвердив підтримку НАТО та заявив, що серед усіх 32 лідерів Альянсу панують "любов і єдність".

Відповідаючи на питання, чи не підривають публічні суперечки політику стримування НАТО, Рютте зазначив, що путіну варто було б частіше проводити відкриті дискусії у власному оточенні. "Те, що путін зараз бачить – це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і возз'єднуються", – сказав він. Саме така здатність дискутувати, а потім об'єднуватися навколо спільної мети є головною відмінністю демократичних держав від росії, Китаю та Ірану, вважає Рютте.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що саміт НАТО в Анкарі дав Україні конкретні результати щодо посилення антибалістичних спроможностей.

НАТОДональд ТрампМарк Рютте

Останні матеріали

НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Політика
НАТО знижує планку успіху. Головне – втримати Трампа задоволеним – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 липня 2026, 12:30
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Політика
(Північно)європейська інтеграція. Чому Норвегії варто вступити до ЄС разом з Україною – Мінна Аландер
Переклад iPress – 08 липня 2026, 15:30
Політика
"Фортеця Крим" – це міф. Історія знову працює проти росії – National Interest
Переклад iPress – 08 липня 2026, 12:26
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна перетворює економіку рф на її головну вразливість. Крим у темряві, росіяни – в чергах на АЗС – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 липня 2026, 08:02
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Технології
Нова війна: еволюція чи революція? Армії світу намагаються встигнути за стрімкими технологічними змінами – Wall Street Journal
Переклад iPress – 07 липня 2026, 16:07
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Політика
Вирішальний театр. Північна Корея та проблема одночасної війни – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 07 липня 2026, 11:43
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Стратегічна ініціатива належить Україні, але війна триває. Потрібно й далі підривати здатність росії воювати – Том Купер і Дональд Гілл
07 липня 2026, 08:47
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Політика
путін як агент хаосу. Розкол між США та Європою грає йому на руку – The Times
Переклад iPress – 06 липня 2026, 15:18
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється