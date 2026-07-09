Рютте прокоментував конфлікти на саміті НАТО

Рютте заявив, що розбіжності в НАТО демонструють силу демократії.

Після завершення саміту НАТО в Анкарі генеральний секретар Альянсу Марк Рютте прокоментував суперечки, які виникли між Трампом та іншими лідерами держав-членів.

Про це повідомляє Reuters.

На думку Рютте, публічні розбіжності продемонстрували силу демократичних механізмів, а не слабкість НАТО. "Якщо люди роблять хорошу справу, я скажу про це. Якщо я не погоджуюся, я також скажу про це, але тоді, ймовірно, не відкрито, і спробую зберегти єдність Альянсу", – зазначив він у відповідь на критику щодо надто схвальних висловлювань на адресу Трампа.

Під час саміту Трамп публічно пригрозив Іспанії переглядом торговельних відносин, знову порушив тему ізраїльсько-іранської війни та повторив претензії щодо Гренландії. Водночас пізніше підтвердив підтримку НАТО та заявив, що серед усіх 32 лідерів Альянсу панують "любов і єдність".

Відповідаючи на питання, чи не підривають публічні суперечки політику стримування НАТО, Рютте зазначив, що путіну варто було б частіше проводити відкриті дискусії у власному оточенні. "Те, що путін зараз бачить – це те, що союзники іноді трохи розходяться в думках, трохи сваряться, а потім збираються разом і возз'єднуються", – сказав він. Саме така здатність дискутувати, а потім об'єднуватися навколо спільної мети є головною відмінністю демократичних держав від росії, Китаю та Ірану, вважає Рютте.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що саміт НАТО в Анкарі дав Україні конкретні результати щодо посилення антибалістичних спроможностей.