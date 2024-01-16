Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Салліван передасть Зеленському вимогу США щодо війни з рф – Bloomberg

16 січня 2024, 12:15
Салліван передасть Зеленському вимогу США щодо війни з рф – Bloomberg
bbc
Джейк Салліван передасть послання Володимиру Зеленському щодо війни проти росії.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі передасть йому вимогу президента Джо Байдена щодо війни з росією. У Білому домі хочуть, щоб Україна змінила стратегію боротьби з російськими окупантами – від наступу до оборони.  

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, Зеленський розуміє, чому ця вимога має сенс, проте президент України "не хоче це чути чи говорити про це публічно". 

"Тож він повинен передати  Байдену і нагадати Конгресу США – що Україна може грати в належній обороні, лише якщо США та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби", - йдеться у статті.

"Контрнаступ України провалився. росіяни занадто добре окопалися, а українці втратили занадто багато солдатів і витратили надто багато боєприпасів, особливо для протиповітряної оборони від невпинних російських ракетних обстрілів. Напад завжди важчий за захист, але для України зараз про це не може бути й мови", - пише Bloomberg.

Як зазначили журналісти, президент росії путін також зрозумів тактичні переваги оборони – він фактично наказав своїй армії призупинити наступ та утримувати окуповані території. 

"Це також має для нього стратегічний сенс. путін проведе 2024 рік, чекаючи на вибори у США в листопаді, в надії, що Дональд Трамп повернеться до Білого дому і двоє сильних людей укладуть угоду", - пише видання.

Тим часом путін перетворив російське суспільство на військову економіку. кремль 2024 року витратить на свою армію 8% ВВП – вперше після розпаду Радянського Союзу. 

Україна має менше ресурсів. Протягом минулого року вона отримувала щедру підтримку від США, Великобританії, Європейського Союзу та інших західних союзників. Але їхній ентузіазм спадає. 

"Звичайно, Україні слід нарощувати власне виробництво боєприпасів, але це легше сказати, ніж зробити, поки російські ракети атакують її заводи. У цьому контексті Зеленський має рацію, відкидаючи неодноразові заклики Заходу до припинення вогню. росія використає паузу для переозброєння та поповнення запасів, щоб згодом відновити повномасштабну атаку на українське суспільство. Але Україна під час того самого перемир'я може не отримати більше грошей і зброї від Заходу. Тож припинення вогню зараз може бути рівносильним капітуляції пізніше", - наголошує Bloomberg.

зеленськийвійна в Українісалліванросія окупанти

Останні матеріали

Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Політика
Варіант Декатура. США знають, як покласти край нападам на судноплавство – Еліот Коен
Переклад iPress – 16 січня 2024, 12:42
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Зима знизила інтенсивність бойових дій. Лінії фронту не змінювалися протягом останнього тижня – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 16 січня 2024, 08:11
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Політика
Доля України викликає тривожні настрої в країнах Балтії. Занепокоєння щодо надійності США і слабкості НАТО залишають Литву та її сусідів вразливими – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 січня 2024, 15:05
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Політика
Три місяці авдіївського наступу росіян. Великі втрати і мінімальні здобутки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 15 січня 2024, 12:27
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Політика
Хусити: розворушене багатими нафтовими країнами осине гніздо. США і Британія не зможуть довгостроково вести проти них війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2024, 08:28
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Політика
Не для того, щоб перемогти. Фальшиві путінські суперники не можуть навіть зберегти серйозне обличчя – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 січня 2024, 14:27
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Політика
російська влада зневажає свій народ. Єгері ФСБ перетворилися на браконьєрів у злочинній путінській державі – Іріна Бороган і Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 12 січня 2024, 11:28
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Політика
Момент істини. Чи здатен Захід на дорослі вчинки? – Джеймс Шерр
Переклад iPress – 12 січня 2024, 09:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється