Санкції працюють: росія втратила лідерство на китайському нафтовому ринку

За підсумком місяця найбільше впали поставки російської нафти до Індії, Китаю та Туреччини.

Саудівська Аравія, Оман та Ангола за підсумками листопада поточного року витіснили росію з першого місця списку найбільших постачальників нафти до Китаю.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зазначається, що у листопаді з російських портів вийшли 123 танкери, які залучені в експорті нафти та нафтопродуктів, що на 17 менше, ніж у жовтні. З них 92 судна належать до ядра "тіньового флоту" рф (77 під санкціями, 15 – ні), ще 31 судно не входить до цього ядра (10 під санкціями, 21 – ні, включно із сімома новими).

Експорт російської нафти скоротився до 14 млн тонн (101,8 млн барелів), мінус 2 млн тонн порівняно з попереднім місяцем.

Найбільше впали поставки до Індії, Китаю та Туреччини – сумарно на 4,6 млн тонн. Постачання за іншими напрямками також зменшилися на 0,7 млн тонн.

"2025 рік став першим від початку війни, коли видобуток і переробка російської нафти демонструють стійке падіння. Бюджет рф недоотримує щонайменше 37 млрд доларів нафтогазових доходів...", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що в перший місяць санкцій США та ЄС проти "Роснєфті" і "Лукойлу" відбулося значне скорочення імпорту російської нафти Китаєм. З 23 жовтня до 21 листопада поставки впали з 41,7 млн до 37,2 млн барелів (-11 %). Середньодобовий імпорт знизився з 1,39 млн до 1,24 млн барелів, а частка росії в китайському імпорті – з 14,7 % до 11,2 %. На грудень "Роснєфть" і "Лукойл" заявили лише по три рейси до КНР, що свідчить про різке згортання присутності на ключовому азійському ринку.