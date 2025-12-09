Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

Санкції працюють: росія втратила лідерство на китайському нафтовому ринку

09 грудня 2025, 16:45
За підсумком місяця найбільше впали поставки російської нафти до Індії, Китаю та Туреччини.

Саудівська Аравія, Оман та Ангола за підсумками листопада поточного року витіснили росію з першого місця списку найбільших постачальників нафти до Китаю.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

Зазначається, що у листопаді з російських портів вийшли 123 танкери, які залучені в експорті нафти та нафтопродуктів, що на 17 менше, ніж у жовтні. З них 92 судна належать до ядра "тіньового флоту" рф (77 під санкціями, 15 – ні), ще 31 судно не входить до цього ядра (10 під санкціями, 21 – ні, включно із сімома новими).

Експорт російської нафти скоротився до 14 млн тонн (101,8 млн барелів), мінус 2 млн тонн порівняно з попереднім місяцем.

Найбільше впали поставки до Індії, Китаю та Туреччини – сумарно на 4,6 млн тонн. Постачання за іншими напрямками також зменшилися на 0,7 млн тонн.

"2025 рік став першим від початку війни, коли видобуток і переробка російської нафти демонструють стійке падіння. Бюджет рф недоотримує щонайменше 37 млрд доларів нафтогазових доходів...", - йдеться в повідомленні.

Там додали, що в перший місяць санкцій США та ЄС проти "Роснєфті" і "Лукойлу" відбулося значне скорочення імпорту російської нафти Китаєм. З 23 жовтня до 21 листопада поставки впали з 41,7 млн до 37,2 млн барелів (-11 %). Середньодобовий імпорт знизився з 1,39 млн до 1,24 млн барелів, а частка росії в китайському імпорті – з 14,7 % до 11,2 %. На грудень "Роснєфть" і "Лукойл" заявили лише по три рейси до КНР, що свідчить про різке згортання присутності на ключовому азійському ринку. 

