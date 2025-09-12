Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Дрони СБУ атакували найбільший нафтопорт росії

12 вересня 2025, 14:09
Дрони СБУ атакували найбільший нафтопорт росії
Фото: New Atlas
Через атаку росіяни зупинили експорт нафти з порту.

Атака на найбільший нафтоналивний порт у рф – це справа рук Служби безпеки України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела.

Вночі СБУ вдарила по нафтопорту на Балтійському морі дронами. Там спалахнув вогонь на судні та насосній станції.

Експорт нафти після атаки зупинили. Орієнтовно, російський бюджет втратив до $41 млн на день.

Також дрони влучили по нафтоперекачувальних станціях "НПС-3", "Андреаполь" і "НПС-7", які живлять порт Усть-Луга.

Зазначимо, що факт пожежі на одному із суден у порту Приморська раніше підтвердив губернатор Ленінградської області рф Алєксандр Дрозденко. Також Дрозденко заявив про падіння уламків у низці населених пунктів області. За його словами, загрози затоплення та розливу нафтопродуктів не було.

Водночас на нафтобазі "Лукойл-Центрнафтопродукт" зафіксували щонайменше два влучання. Там резервуарний парк складається з 16 одиниць ємністю до 10 900 м³ для світлих нафтопродуктів. ЗСУ вже атакували об’єкт 1 травня 2024 року, завдавши шкоди 14 резервуарам, дев’ять із яких вигоріли вщент.

війнаСБУнафта рфатака на рф

Останні матеріали

Як елітний український підрозділ підірвав Північний потік. Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Політика
Як елітний український підрозділ підірвав Північний потік. Версія німецьких прокурорів не зашкодить Україні – The Telegraph
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 16:01
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Політика
На межі поразки. Чи здасться Європа на ласку росії та її союзника адміністрацію Трампа? – CEPA
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 13:06
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Політика
Без ілюзій. Що насправді може зробити Коаліція охочих в Україні? – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 12 вересня 2025, 09:27
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Дрони над Польщею – це більше, ніж тест НАТО. кремль готується до ширшої війни – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 13:23
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Політика
Країни НАТО зазнали поразки. Вони не підготувалися і не розуміють своїх національних інтересів – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 10:52
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Політика
Популізм у стилі Трампа набирає обертів у Європі. Виборці відкидають нігілізм істеблішменту – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 вересня 2025, 07:55
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Політика
Борис Джонсон звертався до Маска від імені Лєбєдєва. Чи зловживав колишній прем'єр Британії своїм офісом – The Guardian
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 15:05
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Політика
Атака російських дронів на Польщу. росія тестує НАТО, Китай споглядає з-за плеча
Переклад iPress – 10 вересня 2025, 11:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється