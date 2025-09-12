Дрони СБУ атакували найбільший нафтопорт росії

Через атаку росіяни зупинили експорт нафти з порту.

Атака на найбільший нафтоналивний порт у рф – це справа рук Служби безпеки України.

Про це пише Укрінформ з посиланням на джерела.

Вночі СБУ вдарила по нафтопорту на Балтійському морі дронами. Там спалахнув вогонь на судні та насосній станції.

Експорт нафти після атаки зупинили. Орієнтовно, російський бюджет втратив до $41 млн на день.

Також дрони влучили по нафтоперекачувальних станціях "НПС-3", "Андреаполь" і "НПС-7", які живлять порт Усть-Луга.

Зазначимо, що факт пожежі на одному із суден у порту Приморська раніше підтвердив губернатор Ленінградської області рф Алєксандр Дрозденко. Також Дрозденко заявив про падіння уламків у низці населених пунктів області. За його словами, загрози затоплення та розливу нафтопродуктів не було.

Водночас на нафтобазі "Лукойл-Центрнафтопродукт" зафіксували щонайменше два влучання. Там резервуарний парк складається з 16 одиниць ємністю до 10 900 м³ для світлих нафтопродуктів. ЗСУ вже атакували об’єкт 1 травня 2024 року, завдавши шкоди 14 резервуарам, дев’ять із яких вигоріли вщент.