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Секретар Ради безпеки рф приїхав на стратегічні консультації в Китай

11 листопада 2024, 21:39
Секретар Ради безпеки рф приїхав на стратегічні консультації в Китай
Сергій Шойгу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Візит триватиме з 11 по 15 листопада.

Секретар Ради безпеки росії Сергій Шойгу прибув у Китай з робочою поїздкою, в ході якої він проведе раунд консультацій зі стратегічної безпеки. 

Про це розказав речник МЗС Китаю Лінь Цзянь на брифінгу.

Сергій Шойгу зустрінеться з главою МЗС Ван Ї і секретарем комісії ЦК КПК з політико-правових питань Чень Веньціном. 

"Китай і росія є всеосяжними стратегічними партнерами, обидві країни підтримують тісні контакти зі стратегічних та спільних питань, що становлять взаємний інтерес", – заявив Цзянь.

За словами китайського чиновника, консультації в Пекіні триватимуть з 11 по 15 листопада. 

Також Шойгу зустрінеться з главою МЗС Ван Ї та секретарем комісії ЦК КПК з політико-правових питань Чень Веньціном.

Цзянь додав, що в ході китайсько-російських консультацій планується поглиблене обговорення та координація позицій стосовно двосторонніх відносин та питань, що стосуються стратегічних інтересів обох країн.

Раніше голова австралійської розвідки заявив, що "Нова вісь" росії і Китаю викликає занепокоєння.

 

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