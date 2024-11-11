Секретар Ради безпеки рф приїхав на стратегічні консультації в Китай
Секретар Ради безпеки росії Сергій Шойгу прибув у Китай з робочою поїздкою, в ході якої він проведе раунд консультацій зі стратегічної безпеки.
Про це розказав речник МЗС Китаю Лінь Цзянь на брифінгу.
Сергій Шойгу зустрінеться з главою МЗС Ван Ї і секретарем комісії ЦК КПК з політико-правових питань Чень Веньціном.
"Китай і росія є всеосяжними стратегічними партнерами, обидві країни підтримують тісні контакти зі стратегічних та спільних питань, що становлять взаємний інтерес", – заявив Цзянь.
За словами китайського чиновника, консультації в Пекіні триватимуть з 11 по 15 листопада.
Також Шойгу зустрінеться з главою МЗС Ван Ї та секретарем комісії ЦК КПК з політико-правових питань Чень Веньціном.
Цзянь додав, що в ході китайсько-російських консультацій планується поглиблене обговорення та координація позицій стосовно двосторонніх відносин та питань, що стосуються стратегічних інтересів обох країн.
Раніше голова австралійської розвідки заявив, що "Нова вісь" росії і Китаю викликає занепокоєння.