ПОЛІТИКА

Сенат США готує закон проти "тіньового флоту" путіна

19 вересня 2025, 15:32
Фото: Укрінформ
Американські сенатори розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

Про це пише Financial Times.

Законодавство відображає дедалі більшу зацікавленість законодавців у Вашингтоні в посиленні тиску на москву з метою перекрити путіну фінансування війни. 

Закон про "тіньовий флот" буде представлений у п'ятницю республіканським сенатором Джимом Рішем, головою комітету Сенату з міжнародних відносин, та сенаторкою Джин Шахін від Демократичної партії.  

У разі прийняття, законодавство також буде спрямовано проти російських проєктів з виробництва скрапленого природного газу та розширить санкції проти оборонної промисловості країни.  

"путін використає всі можливі засоби, щоб уникнути санкцій США, а США вживають жорстких заходів проти цього незаконного "тіньового флоту" суден, який він використовує для фінансування своєї війни", – заявив Ріш.  

Законопроєкт має підтримку групи сенаторів з обох партій, а також союзників Трампа Ліндсі Грема і Тома Коттона, голови комітету Сенату з розвідки. 

Нагадаємо, у Сенаті США набирає обертів нова ініціатива щодо тиску на росію. Двопартійна група сенаторів виступила з пропозицією визнати росію державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей. 

війнаСенат СШАсанкціі проти росіїТіньовий флот рф

