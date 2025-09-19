Сенат США готує закон проти "тіньового флоту" путіна

Законодавство відображає дедалі більшу зацікавленість законодавців у Вашингтоні в посиленні тиску на москву з метою перекрити путіну фінансування війни.

Американські сенатори розробили нове законодавство, яке має значно розширити санкції США щодо "тіньового флоту" російських нафтових танкерів.

Про це пише Financial Times.

Закон про "тіньовий флот" буде представлений у п'ятницю республіканським сенатором Джимом Рішем, головою комітету Сенату з міжнародних відносин, та сенаторкою Джин Шахін від Демократичної партії.

У разі прийняття, законодавство також буде спрямовано проти російських проєктів з виробництва скрапленого природного газу та розширить санкції проти оборонної промисловості країни.

"путін використає всі можливі засоби, щоб уникнути санкцій США, а США вживають жорстких заходів проти цього незаконного "тіньового флоту" суден, який він використовує для фінансування своєї війни", – заявив Ріш.

Законопроєкт має підтримку групи сенаторів з обох партій, а також союзників Трампа Ліндсі Грема і Тома Коттона, голови комітету Сенату з розвідки.

Нагадаємо, у Сенаті США набирає обертів нова ініціатива щодо тиску на росію. Двопартійна група сенаторів виступила з пропозицією визнати росію державою-спонсором тероризму через викрадення українських дітей.