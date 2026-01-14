Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сенат США представив законопроєкт, який забороняє військову окупацію союзників НАТО

14 січня 2026, 18:59
Сенат США представив законопроєкт, який забороняє військову окупацію союзників НАТО
Фото: Укрінформ
При цьому законодавча протидія зазіханням Трампа готується не тільки в Сенаті.

В Сенаті США представили законопроєкт, який забороняє військовим американської армії окупацію будь-яких територій союзників по НАТО. Мова йде в першу чергу про Гренландію, на яку "поклала око" адміністрація президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє Financial Times.

Законопроєкт забороняє Пентагону та Державному депарламтенту США використовувати державне фінансування, яке виділяє Конгрес, для "блокади, окупації, анексії, проведення військових операцій проти території держави-члена НАТО або іншого встановлення контролю над нею".

Автори документу - сенатор від Демократичної партії Джин Шахін та сенатор від Республіканської партії Ліза Мурковскі. Сам законопроєкт з'явився на тлі того, що сенатори від обох партій висловили стурбованість через бажання Трампа встановити контроль над Гренландією.

"Наші союзи НАТО - це те, що відрізняє Сполучені Штати від наших супротивників. Сама думка про те, що Америка використає наші величезні ресурси проти наших союзників, викликає глибоке занепокоєння і має бути повністю відхилена Конгресом у законодавчому порядку", - зазначила Мурковскі.

При цьому законодавча протидія зазіханням Трампа готується не тільки в Сенаті. В Палаті представників Конгресу США аналогічний законопроєкт внесла 12 січня двопартійна група на чолі з конгресменом від демократів Біллом Кітінгом.

Міністерство оборони Данії відправило до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

НАТОПентагонГренландіяСенат США

Останні матеріали

Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус
Політика
Українська пастка. Чому путін не може повернути росії статус "великої держави" – Politico
Переклад iPress – 14 січня 2026, 16:15
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Політика
Трамп натякає на удар по Ірану. Що далі? – Washington Post
Переклад iPress – 14 січня 2026, 12:41
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Політика
Повний хаос. Пропагандони путіна визнають, що росія у скрутному становищі – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 січня 2026, 10:39
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Політика
Майбутнє американського долара. ФРС змінює курс і вступає в політичне протистояння з Трампом – NY Times
Переклад iPress – 13 січня 2026, 16:52
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Технології
Велика Британія посилює тиск на X. Чим закінчиться суперечка навколо сексуалізованого контенту – Politico
Переклад iPress – 13 січня 2026, 12:27
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Два роки без стратегії. Чи повторюють ЗСУ помилки російського командування – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 січня 2026, 07:38
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Політика
Кампанія з-за ґрат. Головний суперник Ердогана у Туреччині обіцяє перемогти його з тюремної камери – Politico
Переклад iPress – 12 січня 2026, 13:56
Політика
"Просто протести" чи "революція"? Що відбувається в Ірані – Том Купер
Переклад iPress – 12 січня 2026, 12:28
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється