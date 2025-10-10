Сенат США схвалив оборонний бюджет на $925 млрд і продовжив програму допомоги Україні

Тепер очікуються переговори з Палатою представників щодо остаточного компромісного варіанту законопроєкту. Тим часом шатдаун продовжується.

У четвер, 9 жовтня, Сенат США ухвалив свою версію щорічного Закону про національну оборону (NDAA), який визначає обсяги фінансування та повноваження збройних сил країни.

Як повідомляє The Hill, документ підтримали 70 сенаторів, 20 — проголосували проти.

Сенатська версія законопроєкту передбачає фінансування армії США на $924,7 млрд у 2026 фінансовому році. Серед іншого, документ містить положення про продовження дії програми USAI (Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки) до 2028 року та збільшення фінансування з $300 млн у 2025-му до $500 млн у 2026-му.

Прийняття законопроєкту відкриває шлях до переговорів між Сенатом і Палатою представників, які мають узгодити остаточну версію закону. Нижня палата Конгресу раніше схвалила свій варіант NDAA з меншим бюджетом — близько $893 млрд.

Перед голосуванням Сенат розблокував документ після кількох тижнів затримки через суперечки навколо поправок. Зрештою сенатори погодилися розглянути 17 окремих і близько 50 технічних змін.

Серед ухвалених поправок — ініціатива демократа Тіма Кейна про скасування дозволу на застосування сили в Іраку (2002 рік) та пропозиція республіканця Тома Коттона і демократки Кірстен Гіллібранд, яка розширює повноваження Пентагону у боротьбі з безпілотними загрозами біля військових об’єктів.

Водночас не підтримали кілька політично чутливих поправок — зокрема, лідера демократів Чака Шумера, який хотів заблокувати фінансування модернізації катарського літака, обраного Дональдом Трампом як заміну Air Force One.

Попри ухвалення оборонного бюджету, уряд США залишається частково паралізованим. Сенатори залишили Вашингтон, не дійшовши згоди щодо фінансування роботи уряду. Це означає, що шатдаун триватиме щонайменше до 14 жовтня — коли законодавці повернуться до роботи після свят.

Поточний шатдаун, перший за майже сім років, розпочався в ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Через призупинення діяльності федеральних установ багато держслужбовців перебувають у неоплачуваній відпустці, а військовослужбовці США ризикують не отримати зарплату. За оцінками експертів, щотижня це може коштувати економіці країни близько $15 млрд.