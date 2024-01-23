Сенатори змагаються за підтримку угоди про кордон, адже допомога Україні висить на волосині – AP

В американському Сенаті працюють над тим, щоб заручитися широкою підтримкою угоди про прикордонну політику.

Настала фінальна фаза переговорів, яка може стати вирішальною для досягнення компромісу щодо затвердження допомоги Україні, пише Associated Press.

"Основна група учасників переговорів майже два місяці працювала в закритому режимі над змінами до прикордонної і імміграційної політики США", - пише агенція.

Доки Палата представників перебуває на канікулах, Сенат вже цього тижня може прискорити просування ініціативи, але лідери республіканців заявили, що не очікують голосування так скоро, адже переговори перейшли до фінансування вказаних змін.

"Сенатори-республіканці хочуть продемонструвати потужну підтримку законопроекту з боку республіканської партії, щоб чинити тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона і змусити прийняти зміни", – написано в матеріалі.

Пакет фінансування затримується в Конгресі вже кілька місяців після того, як республіканці наполягли на тому, щоб до нього також були включені зміни в прикордонній політиці.

Разом з тим, президент США Джо Байден також чітко дав зрозуміти, що він готовий працювати з республіканцями над питанням безпеки кордонів.

"Ми всі в демократичній партії серйозно налаштовані на те, щоб щось зробити.. Це, безумовно, ще не завершена справа", – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Залишається з'ясувати, чи буде достатньо змін у прикордонній політиці, які були обговорені в приватному порядку з вищими посадовими особами Білого дому, щоб задовольнити більшість сенаторів-республіканців. Водночас демократи переймаються, чи не зашкодить прикордонна політика мігрантам, які шукають притулку в США, повідомляють журналісти.

Група в основному досягла домовленостей щодо змін у політиці, проте 22 січня працювала з асигнуваннями Сенату, щоб визначити рівні фінансування програм. Байден запросив 14 мільярдів доларів у пакеті національної безпеки для зміцнення імміграційної системи. Але пропозиція Сенату також передбачає розширення програми, яка відстежує мігрантів за допомогою електронного спостереження.

Також йдеться про право федеральних органів висилати мігрантів на кордоні при перевищенні кількості порушень. Переговори також були ускладнені вимогами республіканців обмежити можливості виконавчої влади впускати мігрантів за допомогою винятків з імміграційного законодавства, які називаються гуманітарним умовно-достроковим звільненням.

Конгрес не вносив суттєвих змін до імміграційного та прикордонного законодавства протягом десятиліть. Демократи нарікають на рішення республіканців прив'язати допомогу Україні до змін у прикордонній політиці, вважають республіканці.

"Майбутнє війни в Україні висить на волосині. Безпека нашої західної демократії висить на волосині", – підсумував Шумер.