Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Сенатори змагаються за підтримку угоди про кордон, адже допомога Україні висить на волосині – AP

23 січня 2024, 21:56
Сенатори змагаються за підтримку угоди про кордон, адже допомога Україні висить на волосині – AP
Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography
В американському Сенаті працюють над тим, щоб заручитися широкою підтримкою угоди про прикордонну політику.

Настала фінальна фаза переговорів, яка може стати вирішальною для досягнення компромісу щодо затвердження допомоги Україні, пише Associated Press.

"Основна група учасників переговорів майже два місяці працювала в закритому режимі над змінами до прикордонної і імміграційної політики США", - пише агенція. 

Доки Палата представників перебуває на канікулах, Сенат вже цього тижня може прискорити просування ініціативи, але лідери республіканців заявили, що не очікують голосування так скоро, адже переговори перейшли до фінансування вказаних змін.

"Сенатори-республіканці хочуть продемонструвати потужну підтримку законопроекту з боку республіканської партії, щоб чинити тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона і змусити прийняти зміни", – написано в матеріалі.

Пакет фінансування затримується в Конгресі вже кілька місяців після того, як республіканці наполягли на тому, щоб до нього також були включені зміни в прикордонній політиці. 

Разом з тим, президент США Джо Байден також чітко дав зрозуміти, що він готовий працювати з республіканцями над питанням безпеки кордонів.

"Ми всі в демократичній партії серйозно налаштовані на те, щоб щось зробити.. Це, безумовно, ще не завершена справа", – сказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Залишається з'ясувати, чи буде достатньо змін у прикордонній політиці, які були обговорені в приватному порядку з вищими посадовими особами Білого дому, щоб задовольнити більшість сенаторів-республіканців. Водночас демократи переймаються, чи не зашкодить прикордонна політика мігрантам, які шукають притулку в США, повідомляють журналісти. 

Група в основному досягла домовленостей щодо змін у політиці, проте 22 січня працювала з асигнуваннями Сенату, щоб визначити рівні фінансування програм. Байден запросив 14 мільярдів доларів у пакеті національної безпеки для зміцнення імміграційної системи. Але пропозиція Сенату також передбачає розширення програми, яка відстежує мігрантів за допомогою електронного спостереження.

Також йдеться про право федеральних органів висилати мігрантів на кордоні при перевищенні кількості порушень. Переговори також були ускладнені вимогами республіканців обмежити можливості виконавчої влади впускати мігрантів за допомогою винятків з імміграційного законодавства, які називаються гуманітарним умовно-достроковим звільненням.

Конгрес не вносив суттєвих змін до імміграційного та прикордонного законодавства протягом десятиліть. Демократи нарікають на рішення республіканців прив'язати допомогу Україні до змін у прикордонній політиці, вважають республіканці. 

"Майбутнє війни в Україні висить на волосині. Безпека нашої західної демократії висить на волосині", – підсумував Шумер.

 

Останні матеріали

Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Світ має навчитися на трагедії Польщі. Відновлювати демократію ще важче, ніж створювати її – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 23 січня 2024, 23:35
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Політика
Існує навіть ймовірність конфлікту в космосі. Можливий сценарій нападу росії на країни НАТО – Daily Mail
Переклад iPress – 23 січня 2024, 17:02
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Політика
росіяни відкрили чорний хід до Європи. Завдання Литви – закрити його та стежити за дотриманням санкцій проти росії – CEPA
Переклад iPress – 23 січня 2024, 12:31
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Cуспільство
Фронт тримається. Але росіянам вдалося захопити по одному селу на Куп'янському та Бахмутському напрямках – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 січня 2024, 23:45
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Політика
Час добігає кінця. Норвегія має лише кілька років, щоб побудувати оборону – очільник Збройних сил Норвегії Ейрік Крістофферсен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 16:23
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Політика
Захід має взяти на себе відповідальність. Якщо Україна програє, світовий порядок визначатимуть вороги – ексгенсек НАТО Джордж Робертсон
Переклад iPress – 22 січня 2024, 12:40
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп та путін насолоджуються кризою у Вашингтоні. Непевність США та ілюзорність підтримки Британії напередодні активної оборони України в 2024 році – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 22 січня 2024, 01:57
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Західні союзники мають змінити стратегію підтримки України. Для перемоги потрібні забезпечення сучасною зброєю та суворе дотримання санкцій проти росії – Ніко Ланге
Переклад iPress – 19 січня 2024, 16:48
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється