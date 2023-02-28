Сербія та Косово підтримали план нормалізації відносин, який пропонують ЄС і США

Серед іншого, запропонований Євросоюзом план передбачає, що жителі Косова й Сербії зможуть вільно перетинати кордони без необхідності отримання додаткових документів.

Лідери Сербії та Косова у понеділок, 27 лютого, підтримали угоду щодо нормалізації стосунків, яку їм запропонував Європейський Союз.

Про це повідомив керівник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.



Запропонований Євросоюзом план передбачає, що жителі Косова й Сербії зможуть вільно перетинати кордони без необхідності отримання додаткових документів. Також документ врегульовує питання номерних знаків автомобілів, взаємне визнання дипломів, взаємного працевлаштування, становища Сербської православної церкви.

Наступним кроком має стати затвердження додатка щодо реалізації конкретного плану дій.



Лідер Косова Альбін Курті сказав, що був готовий підписати угоду вже у понеділок, пише Reuters.

"Шкода, що ми не підписали угоду сьогодні ввечері, попри те, що ми всі згодні", – сказав він.

Президент Сербії Александар Вучич своєю чергою сказав, що потрібні додаткові переговори, тому що це серйозний та складний процес.

"Важливо і добре, що ми поговорили. Я вірю, що ми зможемо подолати односторонні дії, які можуть загрожувати безпеці людей", – сказав він.