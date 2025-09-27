Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Сеул просить Трампа стати посередником у діалозі з КНДР і повернути Кіма до переговорів

27 вересня 2025, 15:47
Сеул просить Трампа стати посередником у діалозі з КНДР і повернути Кіма до переговорів
Сеул сподівається, що Трамп знову зможе налагодити контакт із Пхеньяном, як це було під час його президентства.

Президент Південної Кореї Лі Дже Мен звернувся до Дональда Трампа з проханням стати посередником у переговорах із Північною Кореєю та посприяти зниженню військової напруги на Корейському півострові.

Як повідомляє Sky News, Сеул сподівається, що колишній президент США знову зможе вплинути на лідера КНДР Кім Чен Ина й переконати його повернутися за стіл переговорів.

"Президент Лі Дже Мен закликав Трампа виступити миротворцем і використати свої особисті зв’язки з Північною Кореєю, аби зменшити ризики конфлікту", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра закордонних справ Південної Кореї Чо Хьона, Трамп нібито "висловив готовність" долучитися до діалогу. Водночас з боку Білого дому чи офіційного штабу Трампа поки що немає підтвердження цієї інформації.

Звернення Сеула відбулося на тлі нових заяв із Пхеньяна. Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявив про розробку "потужної секретної зброї", що викликало занепокоєння як у Сеулі, так і у Вашингтоні.

Аналітики вважають, що Південна Корея намагається уникнути ескалації, залучаючи неформальних дипломатичних гравців, серед яких Трамп відіграє унікальну роль - через свої особисті контакти з Кімом під час попереднього президентства.

 
Південна КореяКНДРДональд Трамп

