Ще одна країна може передати Patriot Україні

Сполучені Штати схвалили можливий продаж Patriot для Данії, яка потім має намір передати системи протиповітряної оборони Україні.

Пакет обладнання передбачає придбання 36 ракет MIM-104E GEM-T, 20 ракет PAC-3 MSE, двох радіолокаційних станцій AN/MPQ-65, шести пускових установок PATRIOT M903A2 та інших систем, які необхідні для того, щоб батареї повноцінно функціонували.

Загальну вартість потенційного продажу оцінили у 8,5 млрд доларів.

Раніше аналогічну схему почали реалізовувати Нідерланди, які також заявили про намір передати частину озброєнь Києву для посилення його протиповітряної оборони.

Влада України неодноразово зверталася до західних союзників із проханням про додаткові системи протиповітряної оборони, які дозволили б захистити стратегічні об’єкти від ударів російських ракет.

На тлі зниження готовності Вашингтона самостійно фінансувати нові поставки, його союзники по НАТО беруть витрати на себе, купуючи американську зброю для її подальшої передачі Києву.