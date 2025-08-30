Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ще одна країна може передати Patriot Україні

30 серпня 2025, 12:16
Ще одна країна може передати Patriot Україні
джерело slovoidilo
Данія закуповує системи у США, щоб потім передати їх Києву
Сполучені Штати схвалили можливий продаж Patriot для Данії, яка потім має намір передати системи протиповітряної оборони Україні.
 
Про це повідомляє Агентство міністерства оборони США з питань військового співробітництва (DSCA). 
 
Пакет обладнання передбачає придбання 36 ракет MIM-104E GEM-T, 20 ракет PAC-3 MSE, двох радіолокаційних станцій AN/MPQ-65, шести пускових установок PATRIOT M903A2 та інших систем, які необхідні для того, щоб батареї повноцінно функціонували. 
 
Загальну вартість потенційного продажу оцінили у 8,5 млрд доларів.
 
Раніше аналогічну схему почали реалізовувати Нідерланди, які також заявили про намір передати частину озброєнь Києву для посилення його протиповітряної оборони.
 
Влада України неодноразово зверталася до західних союзників із проханням про додаткові системи протиповітряної оборони, які дозволили б захистити стратегічні об’єкти від ударів російських ракет. 
 
На тлі зниження готовності Вашингтона самостійно фінансувати нові поставки, його союзники по НАТО беруть витрати на себе, купуючи американську зброю для її подальшої передачі Києву. 

 

війна в УкраїніППО Patriotросія окупанти

Останні матеріали

російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Політика
російські дрони шпигують за німецькими маршрутами транспортування зброї в Україну. Міноборони Німеччини заявляє, що безсиле – New York Times
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 12:32
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати
Політика
Динаміка жорсткої сили бере гору. Європа повинна застосувати її теж або стати "загнаним звіром" – Politico
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 10:12
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Політика
Якщо Трамп не зможе досягти миру в Україні. Війна, яку путін не знає як закінчити, може поширитися – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 29 серпня 2025, 07:48
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Політика
Віддати українські землі? Запитайте у армії – Олена Давліканова
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 16:40
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Cуспільство
Трамп хоче бачити європейські війська в Україні. Європейські виборці сумніваються – Wall Street Journal
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 12:07
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через
Політика
США створюють сепаратистський рух у Гренландії. Данія викликала американського дипломата через "операції впливу" – The Times
Переклад iPress – 28 серпня 2025, 07:37
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Політика
Зміни в торговельній та зовнішній політиці президента Трампа стали новою нормою. Чи зможуть світові лідери повернути собі ініціативу? – Chatham House
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 16:13
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Політика
Абсолютно непослідовна стратегія Трампа щодо України. Його переговори ведуть у глухий кут – Джон Болтон
Переклад iPress – 27 серпня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється