Ще п'ятеро дітей повернулися в Україну з росії і ТОТ

Завдяки ініціативі Bring Kids Back Ua українські діти знову об'єдналися з рідними після багаторічної розлуки.

З тимчасово окупованих територій та з росії вдалося повернути п'ятьох українських дітей у межах ініціативи президента України Bring Kids Back Ua.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець у гаписав у Telegram-каналі.

"П'ятеро українських дітей повернулися з ТОТ та рф і кожне повернення стало маленькою, але водночас великою перемогою України", – зазначив омбудсман.

За його словами, це стало можливим завдяки зусиллям команди Офісу омбудсмана та участі громадської організації Save Ukraine. Лубінець також подякував першій леді США Меланії Трамп за гуманітарну підтримку ініціативи.

Діти віком від 4 до 15 років повернулися додому після тривалого розлуки. Серед них – семирічний хлопчик, якого росіяни депортували з Херсонського будинку дитини. Його мама довго боролася за повернення дитини, і тепер родина знову разом.

Подібну історію пережили чотирирічний братик та шестирічна сестричка, яких також забрали росіяни з Херсонського будинку дитини. Вони провели чотири роки у депортації і не бачилися з мамою.

"Жінка востаннє обіймала дітей, коли вони були немовлятами. Сьогодні вони знову разом", – наголосив Лубінець.

Ще одна історія стосується дев'ятирічного хлопчика, який опинився в росії разом із мамою, що померла від тяжкої хвороби. Попри спроби дідуся, його не вдалося забрати. Зараз хлопчик возз'єднається з дядьком, іншою рідною людиною.

"Ці історії показують: дитинство, яке мало бути наповнене теплом і казками, стало випробуванням на витривалість. Але тепер це не лише про біль, а про повернення та перші обійми після довгих років розлуки", – зазначив омбудсман.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну вже повернули 1 985 дітей, повідомив Лубінець.

"І доки хоча б одна українська дитина залишається далеко від дому – ми продовжуватимемо боротьбу за неї", – підкреслив він.

Офіс омбудсмана бере участь у всіх етапах повернення дітей: від комунікації з рідними до зустрічі неповнолітніх на кордоні.

Також Лубінець оприлюднив відео, на якому хлопчик, який не бачився з родиною майже чотири роки, показує прапор України і каже:

"Гарний на мені прапор!"

Раніше ми повідомляли, що у Білому домі заявили про третю ініціативу Меланії Трамп щодо повернення українських дітей.