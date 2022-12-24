Щоб усунути критику бойових невдач росії в Україні, кремль звужує початкові цілі війни - ISW

кремль продовжує докладати значних зусиль для нівелювання критики військових невдач росії в Україні, риторично звужуючи визначення початкових "цілей" розв’язаної проти України повномасштабної війни, не змінюючи їх формально.

Про це йдеться в останньому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики звертають увагу на останні коментарі речника кремля дмитра пєскова, який напередодні на запитання про прогрес російського вторгнення заявив, що російські війська досягли "значного прогресу в демілітаризації України".

Колишній "міністр оборони днр" ігор гіркін (стрєлков) розкритикував відповідь пєскова, саркастично зазначивши, що Збройні сили України зросли з приблизно 250 000 особового складу до війни до 700 000 сьогодні, й Україна тепер має на озброєнні сучасні ракетні системи, високоточне артилерійське озброєння й інші комплекси, яких не мала до вторгнення росії.

В ISW також зауважують відновлення останнім часом публічної активності президента рф володимира путіна, що може свідчити на зростання у російського диктатора занепокоєння своєю популярністю та іміджем у росії.

Американські фахівці зазначають, що впродовж свого правління російський диктатор постійно покладався на особисту появу на публіці, що допомогло йому створити імідж всевидючого та постійно присутнього правителя.

"Останнім часом путін значно частіше виступає в російських містах і дає розпливчасті заяви про вторгнення росії в Україну, порівняно з його помітною відсутністю за межами кремля протягом перших десяти місяців війни. Такі виступи, ймовірно, є частиною зусиль кремля представити путіна як лідера воєнного часу й відновити наратив про його домінуючу роль у внутрішньому інформаційному просторі, оскільки росія наближається до другого року війни", - йдеться у звіті.