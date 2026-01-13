Щонайменше 20% суден "тіньового флоту" рф зупинились – Зеленський

росія намагається компенсувати цю втрату.

Щонайменше 20% суден так званого тіньового флоту рф зупинились завдяки скоординованим заходам тиску з боку України та партнерів. Але росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден.

Про це заявив президент Володимир Зеленський.

"Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", — зазначив президент.

За його словами, обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.