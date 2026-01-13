Щонайменше 20% суден "тіньового флоту" рф зупинились – Зеленський
13 січня 2026, 16:53
росія намагається компенсувати цю втрату.
Щонайменше 20% суден так званого тіньового флоту рф зупинились завдяки скоординованим заходам тиску з боку України та партнерів. Але росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден.
Про це заявив президент Володимир Зеленський.
"Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту", — зазначив президент.
За його словами, обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.
Зеленський також пообіцяв інформувати партнерів про нові схеми китайських компаній, які допомагають росії обходити санкції проти фінансового сектору.
"Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора — це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках", — сказав він.