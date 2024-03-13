Шольц, Макрон і Туск зустрінуться в Берліні, щоб обговорити розбіжності щодо України – Politico

Саміт відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах між Берліном і Парижем.

Про це повідомляє американське видання Politico, посилаючись на високопоставлених німецьких і французьких чиновників.

Президент Франції Еммануель Макрон в п’ятницю поїде до Берліна, щоб зустрітися з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

Сторони зустрінуться, щоб зменшити напруженість навколо України.

До переговорів приєднається прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Глави країн хочуть, щоб ця зустріч стала демонстрацією єдності після напруженого періоду, коли франко-німецькі суперечки щодо України переросли у відкриту ворожнечу.

Напруга почалася із заяви Макрона про те, що він не виключає можливість відправлення західних військ воювати в Україні. Після чого Шольц заявив, що цього не станеться.

Кілька днів пізніше Макрон прямо відповів Шольцу.

"Європа явно зіткнулася з моментом, коли потрібно не бути боягузами", – сказав він у Празі.

Німецькі чиновники скаржаться, що Макрон жорстко висловлювався щодо України, але не надав такої військової підтримки, як Німеччина. За оцінками Кільського інституту, Франція надала Україні на 640 мільйонів євро менше військової допомоги порівняно з Німеччиною. Французи заперечують ці цифри.

"Франція обрала оперативну ефективність у своїй військовій допомозі Україні: обіцяйте те, що можете виконати, виконуйте те, що можете обіцяти", - заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Цього тижня Макрон відклав давно запланований візит в Україну через напруженість із союзниками через його дедалі більш агресивну риторику. У неділю Єлисейський палац оголосив, що візит відбудеться протягом "найближчих кількох тижнів".

Рішення про відкладення було прийнято, щоб дати час для переговорів із союзниками, які принесуть "відчутні результати" для України.

Макрон прибуде до Берліна близько обіду в п’ятницю для двосторонньої розмови з Шольцем. Після зустрічі Макрона і Шольца має відбутися тристороння дискусія з Туском. Далеко незрозуміло, яким чином приєднання Туска до обговорення допоможе згладити давні тертя між Шольцем і Марконом.

Високопоставлений німецький чиновник сказав, що від п'ятничних переговорів, метою яких було надіслати новий сигнал про єдність, не очікується жодних конкретних рішень чи оголошень.