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Шольц закликає зосередитися не на членстві України в НАТО, а на посиленні її боєздатності

22 червня 2023, 14:21
Шольц закликає зосередитися не на членстві України в НАТО, а на посиленні її боєздатності
Фото: Главком
За його словами, це забезпечить Україні постійну військову підтримку, а також необхідну економічну силу для захисту від російської агресії.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО під час зустрічі у Вільнюсі, яка відбудеться 11-12 липня, зосередитися на нарощуванні боєздатності України - замість її швидкого членства до Альянсу.

Про це він повідомив у своїй промові в німецькому парламенті, пише "Радіо Свобода".

За його словами, одним з головних запитань саміту будуть майбутні відносини між Україною та НАТО. З його слів, варто "тверезо дивитися на поточну ситуацію. Адже Київ "сам сказав, що про членство в НАТО не йдеться, поки росія веде свою війну проти України".

"Я пропоную, щоб ми у Вільнюсі зосереджувалися на тому, що зараз є абсолютним пріоритетом, тобто на посиленні боєздатності України", - заявив німецький канцлер.

Шольц зауважив, що Берлін буде працювати з G7 та партнерами з Євросоюзу та Києвом щодо вироблення "ефективних та довгострокових зобов’язань щодо безпеки".

"Наша мета - це стійка військова підтримка України, зокрема сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", - наголосив Олаф Шольц.

війна в Україніросія окупантиНАТОШольц

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