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ПОЛІТИКА

Шольц звернувся до диктатора та закликав до переговорів: "путін, закінчи цю війну"

17 грудня 2022, 13:41
Шольц звернувся до диктатора та закликав до переговорів:
У Німеччині заявили про необхідність переговорів із РФ для припинення агресії, яку ведуть окупанти. Главу кремля володимира путіна закликали закінчити війну.
Про це повідомляє газета Kölner Stadt-Anzeiger, яка цитує заяву німецького канцлера Олафа Шольца.
 
"Канцлер Олаф Шольц заявив про необхідність подальших переговорів із президентом росії володимиром путіним щодо припинення загарбницької війни проти України", - цитує видання Шольца.
 
За його словами, мета Німеччини полягає в тому, "щоб росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність".
 
"Для цього необхідно буде говорити. Залишається побачити, чи буде це зроблено телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом", - вважає Шольц.
 
Він наголосив, росія повинна визнати, що так далі тривати не може.
 
"путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: путін, закінчи цю війну", - заявив Шольц.
 
КремльОлаф Шольцвійна Росії проти України

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