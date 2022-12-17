Шольц звернувся до диктатора та закликав до переговорів: "путін, закінчи цю війну"

У Німеччині заявили про необхідність переговорів із РФ для припинення агресії, яку ведуть окупанти. Главу кремля володимира путіна закликали закінчити війну.

Про це повідомляє газета Kölner Stadt-Anzeiger, яка цитує заяву німецького канцлера Олафа Шольца.

"Канцлер Олаф Шольц заявив про необхідність подальших переговорів із президентом росії володимиром путіним щодо припинення загарбницької війни проти України", - цитує видання Шольца.

За його словами, мета Німеччини полягає в тому, "щоб росія припинила свою агресивну війну, а Україна захистила свою цілісність".

"Для цього необхідно буде говорити. Залишається побачити, чи буде це зроблено телефоном, по відеозв’язку чи за довгим столом", - вважає Шольц.

Він наголосив, росія повинна визнати, що так далі тривати не може.

"путін повинен припинити війну, вивести війська і таким чином створити можливість для взаєморозуміння. Звернення може бути лише таким: путін, закінчи цю війну", - заявив Шольц.