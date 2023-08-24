Штучний інтелект: які професії знаходяться під загрозою зникнення, а які – ні у майбутньому

В останні роки збільшилося використання розумних технологій та штучного інтелекту (ШІ). Згідно з останніми дослідженнями Всесвітнього економічного форуму, у найближчі чотири роки буде створено 69 млн. робочих місць, але кількість тих, що є зараз, скоротиться приблизно до 83 млн. І, величезний внесок у таку тенденцію вносить зокрема ШІ.

Вагомість можуть здобути такі спеціальності, як інженер з розробки ШІ, а такі, як, наприклад контент-модератор – потраплять під скорочення. Ба більше, експерти наголошують, що через автоматизацію можуть спростувати такі професії, як науковець з математики або рецензор фільмів. Це пояснюють тим, що ШІ матиме змогу робити цю роботу більш ефективно. Але, завчасно панікувати не слід. Замість цього, можна відволіктися, запустивши онлайн казино Україна, що містить велику добірку слотів різних жанрів.

Представникам яких професій потрібно тримати руку на пульсі

Хоча нервувати не варто, але слідкувати за актуальними новинами все ж слід. Тобто, представникам деяких галузей потрібно систематично вивчати ринок праці з приводу новин щодо ШІ та його впливу на них. Тож, згідно з останніми думками експертів, під загрозою можуть опинитися такі спеціальності:

Працівники технічної галузі, наприклад софт-інженери або аналітики даних;

Деякі вакансії у журналістиці, на кшталт редакторів або копірайтерів;

Частково можуть замінити помічників юристів та маркетологів;

Також, ШІ може змінити галузь Уолл-Стріт, від трейдерства до інвестиційно-банківської діяльності.

Також, програми типу ChatGPT цілком здатні самостійно розробити унікальне зображення, таким чином зменшивши значущість графічних дизайнерів. До речі, бухгалтерський облік також робиться ШІ майже у лічені секунди. При цьому, нейромережі активно впроваджують у служби підтримки клієнтів. Тобто, люди спілкуються телефоном з роботом, або чекають на повідомлення в чаті.

Кому взагалі не слід перейматися через загрозу ШІ

На жаль, вплив нейромереж на деякі професії у майбутньому не минучий, але є спеціалісти, яких ніякий ШІ змінити не зможе. Наприклад, це представники музичної індустрії, письменники та актори театрів або кіно. Річ у тім, що справжня людська фантазія може бути відтворена тільки людиною.

Також, не варто перейматися психологам, будівельникам, архітекторам та представникам медицини, наприклад хірургам та реабілітологам. Тут залучено безліч чинників, які не здатна відтворити машина. Це, від особистого людського досвіду до впровадження нестандартних рішень.

Не секрет, що й у межах цих галузей намагаються впровадити новітні технології. Але вони носять більш допоміжний характер та не становлять загрози. Ба більше, ШІ фізично не здатний виконувати справжні бойові завдання, ухвалювати важливі рішення або створювати витвори мистецтва. Тож, просто треба слідкувати за перебігом подій та, на всяк випадок готуватися до нових реалій.