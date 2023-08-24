Матеріали:
Теми:
РекламаСПОРТ

Штучний інтелект: які професії знаходяться під загрозою зникнення, а які – ні у майбутньому

24 серпня 2023, 13:00
Штучний інтелект: які професії знаходяться під загрозою зникнення, а які – ні у майбутньому

В останні роки збільшилося використання розумних технологій та штучного інтелекту (ШІ). Згідно з останніми дослідженнями Всесвітнього економічного форуму, у найближчі чотири роки буде створено 69 млн. робочих місць, але кількість тих, що є зараз, скоротиться приблизно до 83 млн. І, величезний внесок у таку тенденцію вносить зокрема ШІ.

Вагомість можуть здобути такі спеціальності, як інженер з розробки ШІ, а такі, як, наприклад контент-модератор – потраплять під скорочення. Ба більше, експерти наголошують, що через автоматизацію можуть спростувати такі професії, як науковець з математики або рецензор фільмів. Це пояснюють тим, що ШІ матиме змогу робити цю роботу більш ефективно. Але, завчасно панікувати не слід. Замість цього, можна відволіктися, запустивши онлайн казино Україна, що містить велику добірку слотів різних жанрів.

Представникам яких професій потрібно тримати руку на пульсі

Хоча нервувати не варто, але слідкувати за актуальними новинами все ж слід. Тобто, представникам деяких галузей потрібно систематично вивчати ринок праці з приводу новин щодо ШІ та його впливу на них. Тож, згідно з останніми думками експертів, під загрозою можуть опинитися такі спеціальності:

  • Працівники технічної галузі, наприклад софт-інженери або аналітики даних;
  • Деякі вакансії у журналістиці, на кшталт редакторів або копірайтерів;
  • Частково можуть замінити помічників юристів та маркетологів;
  • Також, ШІ може змінити галузь Уолл-Стріт, від трейдерства до інвестиційно-банківської діяльності.

Також, програми типу ChatGPT цілком здатні самостійно розробити унікальне зображення, таким чином зменшивши значущість графічних дизайнерів. До речі, бухгалтерський облік також робиться ШІ майже у лічені секунди. При цьому, нейромережі активно впроваджують у служби підтримки клієнтів. Тобто, люди спілкуються телефоном з роботом, або чекають на повідомлення в чаті.

Кому взагалі не слід перейматися через загрозу ШІ

На жаль, вплив нейромереж на деякі професії у майбутньому не минучий, але є спеціалісти, яких ніякий ШІ змінити не зможе. Наприклад, це представники музичної індустрії, письменники та актори театрів або кіно. Річ у тім, що справжня людська фантазія може бути відтворена тільки людиною.

Також, не варто перейматися психологам, будівельникам, архітекторам та представникам медицини, наприклад хірургам та реабілітологам. Тут залучено безліч чинників, які не здатна відтворити машина. Це, від особистого людського досвіду до впровадження нестандартних рішень.

Не секрет, що й у межах цих галузей намагаються впровадити новітні технології. Але вони носять більш допоміжний характер та не становлять загрози. Ба більше, ШІ фізично не здатний виконувати справжні бойові завдання, ухвалювати важливі рішення або створювати витвори мистецтва. Тож, просто треба слідкувати за перебігом подій та, на всяк випадок готуватися до нових реалій.

 

Останні матеріали

Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється