Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з рф

28 вересня 2025, 10:51
Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з рф
Чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців

У фінській Лапландії створюють ударну бригаду НАТО, яка розміщуватиметься поблизу кордону з росією. Основу підрозділу складуть військові зі шведської Норрботтенської механізованої бригади.

Про це повідомляє Iltalehti.

За даними видання Iltalehti, чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців. Норрботтенська бригада спеціалізується на бойових діях у зимових умовах і включає п’ять батальйонів та підрозділи забезпечення. Кожен батальйон налічує приблизно тисячу солдатів.
 
"Шведські військові перебувають у стані готовності у власних казармах неподалік від Фінляндії. Якщо напруженість у відносинах з росією зросте, вони одразу перейдуть на фінську територію", – зазначило джерело в НАТО.
 
До складу бригади увійдуть не лише шведські та фінські військові, але й підрозділи з Норвегії та Данії. Штаби будуть розташовані у фінських містах Рованіємі та Соданкюля.
 
Повідомляється, що озброєння для нової частини, зокрема шведські самохідні гаубиці Archer, уже доставлене в Лапландію. У разі загострення ситуації з повітря бригаду прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter і F-35, а також бойові гелікоптери Apache.
 
Навчання формування заплановані на найближчий час і пройдуть на фінському полігоні Роваярві.

 

ШвеціяНАТОФінляндіявійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Політика
росія веде війну на виборах у Молдові. Мета – зірвати її вступ до ЄС, тож потрібно занурити країну у пекло – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 16:16
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Політика
кремль обурений Норвегією. 85 млрд крон для України та нові фрегати дратують москву – CEPA
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 11:44
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 26 вересня 2025, 07:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється