Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з рф
28 вересня 2025, 10:51
Чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців
У фінській Лапландії створюють ударну бригаду НАТО, яка розміщуватиметься поблизу кордону з росією. Основу підрозділу складуть військові зі шведської Норрботтенської механізованої бригади.
Про це повідомляє Iltalehti.
За даними видання Iltalehti, чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців. Норрботтенська бригада спеціалізується на бойових діях у зимових умовах і включає п’ять батальйонів та підрозділи забезпечення. Кожен батальйон налічує приблизно тисячу солдатів.
"Шведські військові перебувають у стані готовності у власних казармах неподалік від Фінляндії. Якщо напруженість у відносинах з росією зросте, вони одразу перейдуть на фінську територію", – зазначило джерело в НАТО.
До складу бригади увійдуть не лише шведські та фінські військові, але й підрозділи з Норвегії та Данії. Штаби будуть розташовані у фінських містах Рованіємі та Соданкюля.
Повідомляється, що озброєння для нової частини, зокрема шведські самохідні гаубиці Archer, уже доставлене в Лапландію. У разі загострення ситуації з повітря бригаду прикриватимуть британські винищувачі Eurofighter і F-35, а також бойові гелікоптери Apache.
Навчання формування заплановані на найближчий час і пройдуть на фінському полігоні Роваярві.