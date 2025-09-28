Швеція та Фінляндія створили ударну бригаду на кордоні з рф

Чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців

У фінській Лапландії створюють ударну бригаду НАТО, яка розміщуватиметься поблизу кордону з росією. Основу підрозділу складуть військові зі шведської Норрботтенської механізованої бригади.

Про це повідомляє Iltalehti.

За даними видання Iltalehti, чисельність нової бригади становитиме близько 4-5 тис. військовослужбовців. Норрботтенська бригада спеціалізується на бойових діях у зимових умовах і включає п’ять батальйонів та підрозділи забезпечення. Кожен батальйон налічує приблизно тисячу солдатів.

"Шведські військові перебувають у стані готовності у власних казармах неподалік від Фінляндії. Якщо напруженість у відносинах з росією зросте, вони одразу перейдуть на фінську територію", – зазначило джерело в НАТО.