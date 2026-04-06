Швеція виділяє €400 млн на ППО для України

Україна отримає від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2, які посилять захист від дронів типу Шахед та інших повітряних загроз.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

На закупівлю цих систем Швеція спрямує близько 400 млн євро - майже третину нового пакета військової допомоги на 1,2 млрд євро, оголошеного у лютому.

Tridon Mk2 це мобільна система ППО середньої дальності, вперше представлена у 2024 році, яка здатна працювати за будь-яких погодних умов, удень і вночі, а також вирізняється відносно низькою вартістю пострілу.

Система оснащена 40-мм автоматичною гарматою Bofors 40 Mk4, яка вражає цілі на відстані до 12 км і може здійснювати до 300 пострілів на хвилину. При цьому темп стрільби можна знижувати до 200 пострілів, що дозволяє економити боєприпаси залежно від завдань.

Однією з ключових переваг є використання боєприпасів із програмованим підривом: вони вибухають перед ціллю, створюючи хмару уламків і значно підвищуючи ефективність проти дронів і крилатих ракет.

Система здатна одночасно протидіяти широкому спектру загроз: ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам і крилатим ракетам, що робить її універсальним рішенням для сучасної ППО.