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ПОЛІТИКА

Швейцарія розслідує, чи обходить нафтотрейдер санкції проти росії – FT

04 липня 2023, 15:54
Швейцарія розслідує, чи обходить нафтотрейдер санкції проти росії – FT
Фото: AP
Це одне з перших відомих розслідувань європейського органу про дотримання санкцій Заходу стосовно російської нафти.

Швейцарія почала розслідування щодо того, чи не обходить женевський нафтотрейдер Paramount Energy & Commodities DMCC санкції проти росії за допомогою своєї закордонної дочірньої компанії.

Про це пише Financial Times, зауважуючи, що це одне з перших відомих розслідувань європейського органу про дотримання санкцій Заходу стосовно російської нафти.

Швейцарія доєдналася до обмеження ціни на нафту з росії – $60 за барель. Однак швейцарські закони здебільшого звільняють закордонні дочірні компанії від оподаткування, якщо вони є "юридично незалежними".

Це використала Paramount Energy & Commodities SA зі штаб-квартирою в Женеві, заснованою трейдером Нільсом Троостом. Компанія торік передала свою діяльність з торгівлі російською нафтою компанії з майже ідентичною назвою в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Paramount Energy & Commodities DMCC, базується в Дубаї і продовжує експортувати сиру нафту з росії під назвою ESPO-blend. Як повідомляла газета Financial Times у березні, ціна регулярно перевищувала ліміт у $60 за барель.

Після цього звіту газети Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (департамент, відповідальний за застосування санкцій) поцікавився Paramount SA про її відносини з Paramount DMCC в ОАЕ та торгівлю російською нафтою, зокрема, цінами на неї.

Санкції повинні були дозволити російській нафті продовжувати надходити на ринки за межами Європи та США, але обмежувати доходи кремля. Через це нафтотрейдери масово почали переміщувати бізнес з європейських країн до таких юрисдикцій, як Дубай, де не дотримуються західних санкцій.

Paramount SA повідомила FT, що дала всі відповіді на запитання Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань, і заявила, що припинила всі транзакції з російською нафтою "задовго до того, як було встановлено будь-яке обмеження ціни". Крім того, було зазначено, що Paramount DMCC є дочірньою компанією Paramount SA, проте вони є "окремими юридичними особами" і "не мають спільних директорів".

Водночас Держсекретаріат зазначив, що окремі юридичні структури та директори – не гарантія, що швейцарські суди розглядатимуть дочірню компанію як незалежну і як таку, на яку не діють закони країни.

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