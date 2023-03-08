Швейцарія виступає проти експорту зброї в Україну: яка причина

У своїх заявах президент країни Ален Берсе посилається на нейтралітет.

Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.



Про це він заявив в кулуарах зустрічей в Організації Об'єднаних Націй, повідомляє видання AFP.

Швейцарія забороняє реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни, але питання давньої традиції нейтралітету країни обговорюється з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну понад рік.

"Дискусія про експорт зброї, озброєння... поки у нас є законодавча база в Швейцарії, це неможливо", — заявив Берсе.

За словами президента, для уряду і для Федеральної ради вони повинні підтримувати цю правову базу і працювати в ній. Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.

Попри постійні прохання офіційного Києва та союзників, Швейцарія досі відмовлялася дозволити країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України, і до цього часу відхилила прямі запити Німеччини, Іспанії та Данії.

У парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на послаблення правил реекспорту, але до прийняття будь-якого рішення, швидше за все, пройдуть місяці.

Берсет, який зустрівся в Нью-Йорку з головою ООН Антоніу Гутеррішем якраз перед поїздкою генерального секретаря в Україну, зазначив, що швейцарський парламент "має багато можливостей для зміни законів".

"Якщо парламент погодиться змінити цю правову базу, то ми будемо працювати в контексті цієї нової правової бази, але нам також знадобиться час", - заявив Ален Берсе.

Але, підкреслив він, "не можна робити винятки із законодавчої бази".