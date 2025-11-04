Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство, даруючи смартфони президенту Південної Кореї

У відповідь Сі Цзіньпін отримав від корейської сторони різьблену дошку для гри в го та інкрустований перламутром піднос.

Під час саміту АТЕС у Південній Кореї відбулася незвична сцена за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна. Під час обміну подарунками він пожартував про шпигунство та кібербезпеку, передаючи президенту Південної Кореї Лі Чже Мьону пару смартфонів Xiaomi.

Про це повідомляє The Guardian.

Смартфони, подаровані китайським лідером, були оснащені дисплеями корейського виробництва. Приймаючи подарунок, Лі з усмішкою запитав: "А лінія зв’язку безпечна?"

Після перекладу Сі Цзіньпін розсміявся і відповів: "Перевірте, чи немає там бекдору".

Цей жарт, що натякнув на часті підозри щодо можливих прихованих функцій у китайських гаджетах, викликав сміх і оплески серед присутніх. Представник Лі Чже Мьона зазначив, що тепла атмосфера між лідерами дозволила такий рівень неформального спілкування.

У відповідь Сі Цзіньпін отримав від корейської сторони різьблену дошку для гри в го та інкрустований перламутром піднос. Китайський лідер, який є шанувальником цієї гри, назвав подарунок "вишуканим".

Зустріч відбулася на полях саміту в місті Гьонгджу та стала першим візитом Сі Цзіньпіна до Південної Кореї за понад десять років. Вона символізувала прагнення сторін до покращення діалогу після періоду охолодження у відносинах.

Водночас тема кібербезпеки та можливої наявності "бекдорів" у китайських технологіях залишається чутливою для багатьох держав. США неодноразово попереджали союзників про ризики використання обладнання та додатків із Китаю, тоді як Пекін категорично заперечує всі звинувачення та називає їх політизованими.