Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство, даруючи смартфони президенту Південної Кореї

04 листопада 2025, 11:51
Сі Цзіньпін пожартував про шпигунство, даруючи смартфони президенту Південної Кореї
У відповідь Сі Цзіньпін отримав від корейської сторони різьблену дошку для гри в го та інкрустований перламутром піднос.

Під час саміту АТЕС у Південній Кореї відбулася незвична сцена за участю лідера КНР Сі Цзіньпіна. Під час обміну подарунками він пожартував про шпигунство та кібербезпеку, передаючи президенту Південної Кореї Лі Чже Мьону пару смартфонів Xiaomi.

Про це повідомляє The Guardian.

Смартфони, подаровані китайським лідером, були оснащені дисплеями корейського виробництва. Приймаючи подарунок, Лі з усмішкою запитав: "А лінія зв’язку безпечна?"

Після перекладу Сі Цзіньпін розсміявся і відповів: "Перевірте, чи немає там бекдору".

Цей жарт, що натякнув на часті підозри щодо можливих прихованих функцій у китайських гаджетах, викликав сміх і оплески серед присутніх. Представник Лі Чже Мьона зазначив, що тепла атмосфера між лідерами дозволила такий рівень неформального спілкування.

У відповідь Сі Цзіньпін отримав від корейської сторони різьблену дошку для гри в го та інкрустований перламутром піднос. Китайський лідер, який є шанувальником цієї гри, назвав подарунок "вишуканим".

Зустріч відбулася на полях саміту в місті Гьонгджу та стала першим візитом Сі Цзіньпіна до Південної Кореї за понад десять років. Вона символізувала прагнення сторін до покращення діалогу після періоду охолодження у відносинах.

Водночас тема кібербезпеки та можливої наявності "бекдорів" у китайських технологіях залишається чутливою для багатьох держав. США неодноразово попереджали союзників про ризики використання обладнання та додатків із Китаю, тоді як Пекін категорично заперечує всі звинувачення та називає їх політизованими.

КитайПівденна КореяСі Цзіньпін

Останні матеріали

Кульмінаційні моменти: Ваґнер і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Політика
Кульмінаційні моменти: Ваґнер і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється