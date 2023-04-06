Сі Цзіньпін: позиція Китаю щодо України зводиться до підтримки переговорів про мир

Глава КНР в ході тристоронньої зустрічі з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Франції Еммануелем Макроном зробив відповідну заяву.

Сі наголосив, що позиція Китаю стосовно кризи в Україні зводиться до підтримки переговорів про мир.

Про це сьогодні повідомило МЗС КНР.

"Позиція Китаю щодо України зводиться до підтримки переговорів про мир. Китай закликає сторони бути раціональними та спільно створювати умови для мирних переговорів", – йдеться в повідомленні.

Сі Цзінпінь зауважив, що Китай самостійно, виходячи з власних інтересів, визначає свою позицію стосовно російсько-української війни.

За словами очільника КНР, наразі нагальним пріоритетом є забезпечення припинення вогню та протидія діям, які ще більше розпалюють або ускладнюють ситуацію.