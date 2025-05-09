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ПОЛІТИКА

Sky News: Захід боїться ескалації в Україні, яка змусить Трампа відвернутися від миру

09 травня 2025, 14:58
Sky News: Захід боїться ескалації в Україні, яка змусить Трампа відвернутися від миру
Зазначається, що самопроголошене путіним триденне припинення вогню може призвести до ескалації, якщо будь-яка зі сторін його порушить.

Європейські союзники України нервово стежать за парадом у москві та ситуацією на фронті, побоюючись можливої ескалації, яка може підштовхнути Дональда Трампа відвернутися від пошуку миру в Україні.

Як пише Домінік Вагхорн в аналізі для Sky News, терпіння Трампа щодо просування його хваленої "мирної угоди" виснажилося, і союзники побоюються, що Україна може бути "покарана".

Хоча підписана Україною і США угода про надра дала Трампу можливість продемонструвати свої зусилля і вгамувала його бажання укласти якусь угоду, але попереду ще кілька напружених днів, коли на карту поставлено багато чого, наголошується в статті.

Зазначається, що самопроголошене путіним триденне припинення вогню може призвести до ескалації, якщо будь-яка зі сторін його порушить. Водночас Sky News нагадує, що росія порушила останнє перемир'я на Великдень, щойно воно почалося, і використовувала його для проведення розвідувальних операцій.

"Якщо росія цього разу гратиме в ті самі ігри, а Україна відповість, може відбутися значна ескалація. Те ж саме і з будь-якою атакою українських безпілотників на Москву в День Перемоги. Будь-який великий спалах не буде схвалений президентом США, якщо він затьмарить його першу поїздку за кордон, триденний тур Близьким Сходом", - йдеться в статті.

На даний момент його увага не так сильно зосереджена на конфлікті в Україні, і він більше не погрожує піти і припинити підтримувати українців.

"Зараз було б нерозумно робити будь-які дії, щоб знову привернути його увагу", - вважають у Sky News.

війнаДональд Трамппереговориперемир'яросія окупанти

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