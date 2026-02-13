Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Словаччина фіксує зниження поставок нафти через "Дружбу"

13 лютого 2026, 21:18
Словаччина фіксує зниження поставок нафти через
Фото: transkarpatia.net
У Братиславі заявили про перебої, але запевнили, що запасів вистачить на три місяці.

Словаччина зіткнулася з перебоями у постачанні нафти через трубопровід "Дружба", однак очікує відновлення поставок у найближчі дні.

Про це повідомило Міністерство економіки Словаччини, передає агенція Reuters

У відомстві запевнили, що ситуація не становить загрози для енергетичної безпеки країни, однак деталей щодо причин і тривалості призупинення не надали.

Перебої також зачепили Угорщину. Компанія Mol Nyrt., яка імпортує російську нафту через "Дружбу" та володіє нафтопереробними заводами в Угорщині й Словаччині, офіційно не повідомляла про зупинку транспортування. Водночас її представник заявив, що в регіоні проблем із постачанням немає.

За інформацією агенції, у лютому росія не постачала нафту до Словаччини та Угорщини. Джерела агентства зазначають, що ще минулого місяця обсяги транспортування через "Дружбу" скоротилися приблизно до 150 тисяч барелів на добу - порівняно із середнім показником 200 тисяч барелів за аналогічний період 2022–2025 років.

У словацькому Мінекономіки наголосили, що країна має стратегічні запаси нафти й нафтопродуктів, яких вистачить приблизно на 90 днів, тому енергетична безпека держави та регіону не перебуває під загрозою.

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня російські удари по енергетичній інфраструктурі на заході України могли зачепити об’єкти, пов’язані з транспортуванням нафти до Угорщини та Словаччини. У «Нафтогазі» підтвердили факт атаки, однак не уточнили, який саме об’єкт зазнав пошкоджень.

 
Словаччинагазопровід Дружба

Останні матеріали

Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Політика
Угода 123 між США та Вірменією. кремль тремтить, коли США входять на Південний Кавказ – Еміль Авдаліані
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 14:13
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Політика
Епштейн і (небезпечна) гра еволюції. Як гроші, ідеї та вплив зібралися в один проєкт. Частина 7 – Дейв Трой
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 12:29
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Політика
На порозі Мюнхенської безпекової конференції. Персональні дані – нове поле битви за демократію – Френк Х. Маккорт-молодший
Переклад iPress – 13 лютого 2026, 08:01
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється