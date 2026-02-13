Словаччина фіксує зниження поставок нафти через "Дружбу"

У Братиславі заявили про перебої, але запевнили, що запасів вистачить на три місяці.

Словаччина зіткнулася з перебоями у постачанні нафти через трубопровід "Дружба", однак очікує відновлення поставок у найближчі дні.

Про це повідомило Міністерство економіки Словаччини, передає агенція Reuters.

У відомстві запевнили, що ситуація не становить загрози для енергетичної безпеки країни, однак деталей щодо причин і тривалості призупинення не надали.

Перебої також зачепили Угорщину. Компанія Mol Nyrt., яка імпортує російську нафту через "Дружбу" та володіє нафтопереробними заводами в Угорщині й Словаччині, офіційно не повідомляла про зупинку транспортування. Водночас її представник заявив, що в регіоні проблем із постачанням немає.

За інформацією агенції, у лютому росія не постачала нафту до Словаччини та Угорщини. Джерела агентства зазначають, що ще минулого місяця обсяги транспортування через "Дружбу" скоротилися приблизно до 150 тисяч барелів на добу - порівняно із середнім показником 200 тисяч барелів за аналогічний період 2022–2025 років.

У словацькому Мінекономіки наголосили, що країна має стратегічні запаси нафти й нафтопродуктів, яких вистачить приблизно на 90 днів, тому енергетична безпека держави та регіону не перебуває під загрозою.

Раніше повідомлялося, що наприкінці січня російські удари по енергетичній інфраструктурі на заході України могли зачепити об’єкти, пов’язані з транспортуванням нафти до Угорщини та Словаччини. У «Нафтогазі» підтвердили факт атаки, однак не уточнили, який саме об’єкт зазнав пошкоджень.