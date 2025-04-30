Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
CУСПІЛЬСТВО

Соцмережа X втратила понад 11 мільйонів користувачів у Європі за пів року

30 квітня 2025, 20:37
Соцмережа X втратила понад 11 мільйонів користувачів у Європі за пів року
Зараз аудиторія X в Європі становить 95 мільйонів користувачів.

За останні пів року соцмережа X втратила майже 10% своїх користувачів у Європі — це понад 11 мільйонів людей. Причиною відтоку можуть бути запроваджені Ілоном Маском зміни після купівлі соцмережі у 2022 році.

Про це йдеться у звіті соцмережі, який та мала зробити за законом ЄС про цифрові послуги.

Найбільше користувачів пішло з Франції (2,7 мільйона), Польщі (1,8 мільйона) і Німеччини (1,3 мільйона), а найсуттєвіший відтік зафіксували в Литві й Люксембурзі, де кількість користувачів скоротилася на чверть. Зараз аудиторія X в Європі становить 95 мільйонів користувачів.

Коли Ілон Маск став власником X, у соцмережі побільшало підтримки правих політичних рухів, дезінформації та мови ворожнечі. Через це з платформи пішли адміністрація Парижу, британський університет Лідса, низка медіа, зокрема The Guardian.

З 2023 року Єврокомісія розслідує, чи виконує X вимоги ЄС про боротьбу з фейками та незаконним контентом, і вже звинуватила платформу в порушеннях, але поки що не призначала покарання.

ЄвропаІлон МасксоцмережаX (Twitter)

Останні матеріали

Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Політика
Нейтралітет Китаю – фікція. Хто і чому лобіює підтримку Пекіном росії – Інститут ім. Роберта Ленсінга
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 15:47
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Політика
Румунія втягується в коло диктатур. Прихильник MAGA лідирує на президентських перегонах – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2025, 12:03
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Політика
Шпигуни в інтернеті. Кампанія ГРУ проти французького уряду триває вже чотири роки – Le Figaro
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 22:17
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Політика
Маск намагається відкрити ядерні таємниці? У DOGE знов отримали доступ до засекречених мереж – NPR
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 15:15
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Дональд Трамп, стережися. Як виглядає глобальна ліберальна відсіч – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 11:38
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
Технології
Оренда серверів із підтримкою 24/7: що важливо знати перед вибором провайдера
29 квітня 2025, 10:58
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Жодні угоди не допоможуть Україні отримати допомогу від Трампа. Крапка – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 квітня 2025, 07:22
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Політика
Угода Трампа є зрадою України. Але відповідальність несе й Європа – The Times
Переклад iPress – 28 квітня 2025, 13:10
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється