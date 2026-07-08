Союзники НАТО підтвердять Україні допомогу на €140 млрд – Мерц

Канцлер наголосив, що тепер саме росія повинна припинити війну.

Союзники по НАТО під час саміту в Анкарі підтвердять довгострокову підтримку України на загальну суму 140 млрд євро у 2026–2027 роках.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прибувши на саміт Альянсу, повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Мерца, європейські партнери започаткували спільну ініціативу, яка передбачає щорічне виділення по 70 млрд євро для підтримки України протягом наступних двох років.

"Ми продовжуватимемо допомагати Україні. Ми також започаткували спільну ініціативу в Європі на наступні два роки, 2026 та 2027, щодо щорічного надання Україні 70 млрд євро", – сказав він.

Канцлер наголосив, що тепер саме росія повинна припинити війну, а союзники зроблять усе можливе, щоб надіслати москві чіткий сигнал про неможливість досягнення її цілей.

"У росії немає жодних шансів виграти цю війну", – заявив Мерц.

Він також висловив переконання, що російська сторона не зможе реалізувати свої воєнні плани, а якнайшвидше завершення війни буде найкращим сценарієм для України, Європи та глобальної безпеки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Канади Марк Карні повідомив про очікуваний анонс від його уряду про допомогу Україні на суму $900 млн.