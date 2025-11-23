Союзники України шукають альтернативу американській розвідці – Politico

На Міжнародному форумі з безпеки в Галіфаксі експерти обговорювали, як країни можуть замінити або доповнити американську розвідку для України.

Союзники України обговорюють можливі шляхи компенсації втрат розвідданих у разі, якщо США припинять обмін інформацією через незгоду Києва з американським мирним планом.

Про це повідомляє Politico.

Джеймс Аппатурай, тимчасовий керівник програми оборонних інновацій НАТО DIANA, підкреслив унікальність можливостей США, але зазначив, що сучасні комерційні технології, зокрема супутникова розвідка, можуть частково заповнити прогалини. Як приклад він навів фінську компанію ICEYE, яка продає мобільні супутники для розвідки країнам Європи та вже постачає дані в Україну. Проте процес адаптації нових технологій потребує часу та значних витрат.

Європейські чиновники відзначають наявність власних систем, зокрема Galileo та Copernicus, але визнають відставання у деяких сферах, таких як супутниковий інтернет Starlink. Альтернатива IRIS² очікується лише у 2030 році. Водночас ЄС інтегрує національні ресурси своїх країн для підтримки України.

Канада також готова частково компенсувати втрату розвідданих, зокрема через знімки RADARSAT-2, які допомагають відстежувати активність на кордоні. Генерал Дженні Каріган, голова канадського генштабу, зазначила, що без американської допомоги можуть виникнути прогалини у довготривалій точності ударів, але альтернативні засоби, включно з дронами, частково вирішують проблему.

На форумі не було представників американського військового командування, тому європейські та НАТО-офіційні особи лише оцінюють серйозність загрози припинення обміну розвідданими.

Мирний план США передбачає передачу росії частини Донбасу, а також територій Херсонської та Запорізької областей в обмін на гарантії безпеки для України, скорочення армії та відмову від членства в НАТО. Президент США Дональд Трамп поставив ультиматум Києву до 27 листопада, погрожуючи погіршенням ситуації в разі відмови.

Володимир Зеленський назвав це складним вибором між збереженням гідності та ризиком втрати головного союзника і запевнив, що на зустрічі в Женеві 23 листопада захищатиме національні інтереси.

Європейські лідери вже підготували власні контрпропозиції, що передбачають повернення Україні стратегічних об’єктів без обмежень для діяльності ЗСУ.