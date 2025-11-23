Європейські лідери представили власний план мирного врегулювання для України — WP

Європейські країни прагнуть виробити спільну позицію щодо врегулювання конфлікту та гарантування довгострокової стабільності.

Європейські лідери підготували власні пропозиції щодо мирного врегулювання російсько-української війни, які суттєво відрізняються від нещодавнього плану США.

Як повідомляє The Washington Post, копія документа передбачає відновлення контролю України над ключовими стратегічними об’єктами та не містить жодних обмежень для українських Збройних сил.

Згідно з пропозицією, яку отримало видання, Європа пропонує повернути під контроль Києва:

Запорізьку атомну електростанцію,

Каховську гідроелектростанцію,

забезпечити вільне судноплавство по Дніпру,

а також повернути контроль над Кінбурнською косою.

Інші територіальні питання пропонується вирішувати вже після встановлення режиму припинення вогню.

За словами одного з європейських чиновників, високопосадовці з Франції, Німеччини та Великої Британії долучаться до переговорів у Женеві цієї неділі. Європейські країни прагнуть виробити спільну позицію щодо врегулювання конфлікту та гарантування довгострокової стабільності.

Американський план та реакція Європи

На тлі європейської ініціативи у США з’явився власний проєкт мирної угоди з 28 пунктів. Він був розроблений у консультаціях з Вашингтоном і москвою та передбачає:

згоду України відмовитися від окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей;

суттєве скорочення чисельності ЗСУ;

офіційну відмову від вступу до НАТО.

Натомість Києву пропонуються певні гарантії безпеки.

Європейські лідери різко розкритикували цей документ, після чого негайно розпочали консультації щодо створення альтернативного плану, який не передбачав би територіальних поступок України.

Політичний тиск і позиція Києва

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що Київ має погодитись на американські умови до 27 листопада, натякаючи на можливе погіршення ситуації для України. Однак 22 листопада він уточнив, що проєкт угоди не є остаточним.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні визнав серйозність виклику, наголосивши, що Україна опинилася між необхідністю захищати свою гідність і ризиком зіпсувати стосунки з ключовим союзником. Він підтвердив, що 23 листопада у Женеві відбудуться переговори за участі України, ЄС та США.

Зеленський наголосив, що Київ відстоюватиме на зустрічі національні інтереси.

Водночас прессекретар кремля Дмитро Пєсков заявив, що москва “не бачила готовності України” долучитися до обговорення американського плану, попри активні дискусії на міжнародній арені.

Згодом президент США Дональд Трамп заявив, що його "мирний план" Україні не є остаточним.