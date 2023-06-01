SpaceX отримала контракт від Пентагону на постачання Україні терміналів Starlink

У відомстві не розповіли подробиць про контракти, партнерів або "конкретні можливості", пославшись на міркування безпеки.

Міністерство оборони США уклало контракт на закупівлю в компанії SpaceX терміналів Starlink для захисників України. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Найімовірніше, термінали закуплять у рамках Ініціативи сприяння безпеці України, йдеться в матеріалі.

"Ми разом із глобальними партнерами працюємо над тим, щоб забезпечити Україну стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями, які їй необхідні. Супутниковий зв’язок — життєво важливий рівень у загальній мережі зв’язку України, і відомство укладає контракти зі Starlink на послуги такого типу", — заявили в Пентагоні.

Bloomberg зазначає, що в грудні в Пентагоні оголошували про надання "терміналів і послуг супутникового зв’язку" Україні, але не уточнювали, що йдеться про компанію Ілона Маска.

Оборонне відомство США наголосило, що продовжує працювати з низкою глобальних партнерів, щоб "забезпечити Україну стійкими супутниковими та комунікаційними можливостями, яких вона потребує".

Як зазначає Bloomberg, термінали Starlink, імовірно, будуть придбані в межах Ініціативи сприяння безпеці України, яка передбачає забезпечення довгострокових безпекових потреб Києва.