Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з путіним

Йдеться про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які працюють над мирним планом щодо України.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом здійснити поїздку до Москви для зустрічі з президентом росії путіним у межах роботи над мирною угодою щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як повідомляють джерела, обізнані з підготовкою зустрічі, поїздка може відбутися вже цього місяця, однак остаточні домовленості ще не досягнуті. За словами співрозмовників, графік може змінитися через події в Ірані, де тривають масові заворушення.

У Білому домі заявили, що наразі жодної зустрічі не заплановано. кремль теж не коментував інформацію про можливі переговори.

За словами американських та українських посадовців, сторони суттєво просунулися у роботі над 20-пунктовим планом припинення бойових дій: близько 90% положень документа вже погоджені, однак залишаються принципові розбіжності.