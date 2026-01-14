Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з путіним

14 січня 2026, 12:10
Спецпосланці Трампа знову зустрінуться з путіним
джерело DR
Йдеться про Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, які працюють над мирним планом щодо України.

Посланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують найближчим часом здійснити поїздку до Москви для зустрічі з президентом росії путіним у межах роботи над мирною угодою щодо завершення війни проти України.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Як повідомляють джерела, обізнані з підготовкою зустрічі, поїздка може відбутися вже цього місяця, однак остаточні домовленості ще не досягнуті. За словами співрозмовників, графік може змінитися через події в Ірані, де тривають масові заворушення.
 
У Білому домі заявили, що наразі жодної зустрічі не заплановано. кремль теж не коментував інформацію про можливі переговори.
 
За словами американських та українських посадовців, сторони суттєво просунулися у роботі над 20-пунктовим планом припинення бойових дій: близько 90% положень документа вже погоджені, однак залишаються принципові розбіжності.
