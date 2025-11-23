Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Спецпредставник США Келлог схвалив "мирний план" Трампа

23 листопада 2025, 12:27
Спецпредставник США Келлог схвалив
джерело x.com/generalkellogg
За словами Келлога, план передбачає рамки для досягнення згоди між Україною, США та росією.

Спеціальний представник США Кіт Келлог висловив підтримку мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа щодо завершення війни росії проти України.

Про це він заявив в ефірі Fox News, зазначивши, що документ із 28 пунктів є "незавершеною роботою", над якою працюватимуть під час святкувань Дня подяки, аби досягти кінцевого результату.

За словами Келлога, план передбачає рамки для досягнення згоди між Україною, США та росією, хоча деякі пункти потребують уточнення. Він зазначив, що Вашингтон не хоче повторення ситуації на кшталт Будапештського меморандуму і прагне гарантувати безпеку України після завершення війни. Келлог також припустив, що росія може внести свої правки до документа.

Американська делегація та консультації в Швейцарії

У межах підготовки до перемовин наступного тижня президент США Дональд Трамп направляє до Швейцарії делегацію для обговорення мирного плану. До її складу увійдуть: міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл із командою, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо. Ці зустрічі передбачають обговорення положень плану з українською та російською сторонами.

Зі свого боку, Україну на переговорах представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше секретар РНБО Рустем Умєров анонсував консультації з США щодо цього мирного плану у Швейцарії.

Суть мирного плану та реакція сторін

28-пунктовий план передбачає передачу росії частини територій Донбасу в обмін на гарантії безпеки для України та ЄС, скорочення чисельності української армії, відмову від далекобійного озброєння та обмеження вступу до НАТО. США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на план до 27 листопада, погрожуючи, що відмова може призвести до «значно гірших умов».

Водночас план уже зазнав критики з боку Києва, Європи та навіть Конгресу США. Президент Володимир Зеленський наголосив, що на зустрічі з американською делегацією та європейськими лідерами відстоюватиме інтереси України та прагнутиме справедливих змін у плані до його можливого підписання.

СШАвійнаДональд Трампмирний планВолодимир ЗеленськийКіт Келлог

Останні матеріали

російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Політика
російські зв'язки Епштейна. Роль КДБ у фінансуванні Трампа і техномагнатів. Частина 4 – Дейв Трой
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 13:49
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Політика
Репортаж із Варшави. Як реагувати на посилення тиску з боку путіна – Деніел Фрід
Переклад iPress – 21 листопада 2025, 08:32
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Політика
Як вести переговори з росією. Враховуйте історію, право і передусім Україну – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 23:25
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Політика
План Віткоффа-Дмітрієва: російська димова завіса, що веде Зеленського до політичної смерті. Що робити Європі
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 16:29
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Політика
Трамп прагне, щоб Німеччина очолила сили НАТО в Європі. Чому здивовані німецькі військові – The Times
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 11:19
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Весь цей час Трамп діяв у зв'язці з путіним. І тепер за це розплачуватися доведеться Європі та Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 листопада 2025, 08:57
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли
Політика
США таємно розробили новий план припинення війни в Україні. Що привезли "посланці миру" до Києва
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 16:49
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати
Політика
Мистецтво путіна не домовлятися і його наслідки. Трамп буде змушений наслідувати "скільки потрібно" Байдена – Голман Дженкінс
Переклад iPress – 19 листопада 2025, 11:44
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється