Спецпредставник США Келлог схвалив "мирний план" Трампа

Спеціальний представник США Кіт Келлог висловив підтримку мирного плану адміністрації президента Дональда Трампа щодо завершення війни росії проти України.

Про це він заявив в ефірі Fox News, зазначивши, що документ із 28 пунктів є "незавершеною роботою", над якою працюватимуть під час святкувань Дня подяки, аби досягти кінцевого результату.

За словами Келлога, план передбачає рамки для досягнення згоди між Україною, США та росією, хоча деякі пункти потребують уточнення. Він зазначив, що Вашингтон не хоче повторення ситуації на кшталт Будапештського меморандуму і прагне гарантувати безпеку України після завершення війни. Келлог також припустив, що росія може внести свої правки до документа.

Американська делегація та консультації в Швейцарії

У межах підготовки до перемовин наступного тижня президент США Дональд Трамп направляє до Швейцарії делегацію для обговорення мирного плану. До її складу увійдуть: міністр сухопутних військ США Ден Дрісколл із командою, спеціальний представник Трампа Стів Віткофф та держсекретар США Марко Рубіо. Ці зустрічі передбачають обговорення положень плану з українською та російською сторонами.

Зі свого боку, Україну на переговорах представлятиме керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Раніше секретар РНБО Рустем Умєров анонсував консультації з США щодо цього мирного плану у Швейцарії.

Суть мирного плану та реакція сторін

28-пунктовий план передбачає передачу росії частини територій Донбасу в обмін на гарантії безпеки для України та ЄС, скорочення чисельності української армії, відмову від далекобійного озброєння та обмеження вступу до НАТО. США тиснуть на Україну, щоб вона погодилася на план до 27 листопада, погрожуючи, що відмова може призвести до «значно гірших умов».

Водночас план уже зазнав критики з боку Києва, Європи та навіть Конгресу США. Президент Володимир Зеленський наголосив, що на зустрічі з американською делегацією та європейськими лідерами відстоюватиме інтереси України та прагнутиме справедливих змін у плані до його можливого підписання.