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Спецпрокурор США після 2 років розслідування не знайшов змови Трампа з Росією

Водночас у розслідуванні Мюллер не дав чіткого висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю
Спецпрокурор Сполучених Штатів Америки Роберт Мюллер не знайшов змови президента Дональда Трампа із Росією під час президентських виборі у США.
Спецпрокурор США після 2 років розслідування не знайшов змови Трампа з Росією Фото: ap.org

Інформація висвітлена в резюме розслідування, опубліковановануму генеральним прокурором Вільямом Барром, повідомляє "Громадське".

Водночас у розслідуванні Мюллер не дав чіткого висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю.

У доповіді також стверджується, що Росія намагалась впливати на вибори в США в 2016 році через "Агентство інтернет-досліджень" та хакерські атаки.

Сполучені Штати почали розслідувати втручання Росії у вибори президента 2016 року після того, як радник кампанії Трампа проговорився австралійському дипломату. Згодом стало відомо, що спецпрокурор Мюллер знайшов докази зв’язку Кремля з Трампом перед його інавгурацією.

Нагадаємо, що радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер назвав одним із найважливіших завдань розкриття російського втручання у вибори в усьому світі, щоб надалі не допустити втручання Москви в демократичний процес.

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24 03 2019 22:58
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