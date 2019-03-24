Спецпрокурор США після 2 років розслідування не знайшов змови Трампа з Росією
Інформація висвітлена в резюме розслідування, опубліковановануму генеральним прокурором Вільямом Барром, повідомляє "Громадське".
Водночас у розслідуванні Мюллер не дав чіткого висновку, чи перешкоджав Трамп правосуддю.
У доповіді також стверджується, що Росія намагалась впливати на вибори в США в 2016 році через "Агентство інтернет-досліджень" та хакерські атаки.
Сполучені Штати почали розслідувати втручання Росії у вибори президента 2016 року після того, як радник кампанії Трампа проговорився австралійському дипломату. Згодом стало відомо, що спецпрокурор Мюллер знайшов докази зв’язку Кремля з Трампом перед його інавгурацією.
Нагадаємо, що радник Білого дому з питань національної безпеки Герберт Макмастер назвав одним із найважливіших завдань розкриття російського втручання у вибори в усьому світі, щоб надалі не допустити втручання Москви в демократичний процес.
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