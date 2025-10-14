США анонсували нові поставки зброї Україні через програму PURL

Вона передбачає закупівлі озброєнь у США.

Цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL.

Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, пише La Repubblica.

На його думку, оголошення щодо нових постачань зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня, переконаний американський посол в НАТО.

"Так - і так", - відповів Вітакер журналістам на питання чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також на питання про те, чи погоджується він з тим, що південноєвропейські союзники НАТО повинні більш активно долучатися до цього проєкту.