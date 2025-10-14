США анонсували нові поставки зброї Україні через програму PURL
14 жовтня 2025, 19:09
військова техніка США НАТО
Вона передбачає закупівлі озброєнь у США.
Цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL.
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, пише La Repubblica.
На його думку, оголошення щодо нових постачань зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня, переконаний американський посол в НАТО.
"Так - і так", - відповів Вітакер журналістам на питання чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також на питання про те, чи погоджується він з тим, що південноєвропейські союзники НАТО повинні більш активно долучатися до цього проєкту.
"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, придбавати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", - додав дипломат.
Вітакер зауважив, що механізм PURL "наразі працює стабільно та ефективно".
"Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися. Це відбулося після попередніх заяв Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції. Я закликаю ті країни, які ще не долучилися, зробити це зараз", - підкреслив Вітакер.
Він вважає, що Україна має отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників - це інвестувати у PURL.
"Ця програма є життєво важливою, і союзники повинні діяти негайно, щоб посилити тиск на росію та змусити її сісти за стіл переговорів і погодитися на мир", - заявив Вітакер.