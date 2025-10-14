Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США анонсували нові поставки зброї Україні через програму PURL

14 жовтня 2025, 19:09
США анонсували нові поставки зброї Україні через програму PURL
військова техніка США НАТО
Вона передбачає закупівлі озброєнь у США.
Цього тижня очікуються нові оголошення про постачання зброї Україні через програму НАТО PURL. 
 
Про це заявив посол США при НАТО Метью Вітакер, пише La Repubblica.
 
На його думку, оголошення щодо нових постачань зброї Україні в рамках PURL прозвучать вже цього тижня, переконаний американський посол в НАТО.
 
"Так - і так", - відповів Вітакер журналістам на питання чи варто очікувати нових зобов’язань в межах PURL цього тижня, а також на питання про те, чи погоджується він з тим, що південноєвропейські союзники НАТО повинні більш активно долучатися до цього проєкту.
 
"Завдяки PURL президент Трамп надав можливість нашим європейським союзникам по НАТО, а також Канаді, придбавати найкраще у світі американське озброєння та боєприпаси й передавати їх Україні. Україна цього потребує, вона цього прагне, і ми повинні гарантувати безперервність постачань, щоб союзники активніше долучалися до закупівель", - додав дипломат.
 
Вітакер зауважив, що механізм PURL "наразі працює стабільно та ефективно".
 
"Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір приєднатися. Це відбулося після попередніх заяв Канади, Нідерландів, Німеччини, а також спільної обіцянки Данії, Норвегії та Швеції. Я закликаю ті країни, які ще не долучилися, зробити це зараз", - підкреслив Вітакер.
 
Він вважає, що Україна має отримати все необхідне для свого захисту, і найшвидший і найпрактичніший спосіб допомоги союзників - це інвестувати у PURL.
 
"Ця програма є життєво важливою, і союзники повинні діяти негайно, щоб посилити тиск на росію та змусити її сісти за стіл переговорів і погодитися на мир", - заявив Вітакер.

 

війна в Україніросія окупантиСША

Останні матеріали

Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Політика
Розширення російської агресії на захід. Як готується до нападу Польща – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 16:17
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Політика
Оточення без бою. Справжня мета нових провокацій росіян біля Естонії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 11:58
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переробка нафти в росії впала. Знижується і кількість охочих воювати – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 жовтня 2025, 00:51
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Політика
Контакти російської маріонетки Натана Гілла з британською партією Reform UK. Спроби дестабілізувати ситуацію в США та Україні – Керол Кадвалладр
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 16:28
Афганістан-Пакистан.
Політика
Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 12:53
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється