ПОЛІТИКА

США атакували повітряні кулі лазером, переплутавши їх із дронами наркокартелю – WP

13 лютого 2026, 10:36
Фото: з вільного доступу
Було ухвалено рішення застосовувати секретну лазерну зброю.

Митно-прикордонна служба США застосувала лазерну зброю, вважаючи, що атакує безпілотники наркокартелю, що призвело до закриття повітряного простору над Ель-Пасо. Як з’ясувалося, це були повітряні кулі.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на трьох осіб, які знайомі із ситуацією.

У вівторок, 10 лютого, глава Федерального управління цивільної авіації Брайан Бедфорд видав розпорядження закрити повітряний простір у радіусі приблизно 17,5 кілометра над міжнародним аеропортом Ель-Пасо на 10 днів, що здивувало чиновників у Білому домі, Пентагоні та Міністерстві внутрішньої безпеки, яке курирує Митно-прикордонну службу США.

Таке рішення було ухвалено після того, як прикордонники виявили невідомі об'єкти і припустили, що це можуть бути безпілотники мексиканського наркокартелю. Також було ухвалено рішення застосовувати секретну лазерну зброю.

Пізніше виявилося, що літаючі об'єкти, найімовірніше, були повітряними кулями. При цьому вказується, що лазерна зброя може становити серйозну небезпеку для комерційної авіації. 

Видання зазначає, що через застосування лазерної зброї "стався хаос". Зокрема, лікарні були змушені перенаправляти медичні рейси, а туристи — скасовувати свої плани.

Федеральне управління цивільної авіації зняло обмеження через кілька годин, практично без пояснень.

Авіаційні експерти стверджують, що потужні лазери можуть тимчасово засліпити або відволікти пілотів, що призводить до травм очей і потенційної втрати керування літаком, особливо під час зльоту і посадки.

За словами законодавців і джерел, знайомих із ситуацією, причиною застосування лазерної зброї стало непорозуміння між Пентагоном, Федеральним управлінням цивільної авіації та Міністерством внутрішньої безпеки.

За словами одного з джерел, на початку лютого Митно-прикордонна служба США повідомила Федеральне управління цивільної авіації про своє бажання використовувати лазерну зброю в районі Форт-Блісс. Там відповіли відмовою, попередивши про небезпеку для комерційної авіації. Однак це попередження було проігноровано.

