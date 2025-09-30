США депортували близько сотні іранців після угоди з Тегераном

Адміністрація США депортувала близько сотні іранців до Ірану після домовленості між урядами двох країн.

За словами іранських представників, літак, зафрахтований США, вилетів у понеділок увечері з Луїзіани та мав прибути до Ірану через Катар у вівторок. Американський чиновник підтвердив, що підготовка рейсу перебувала на фінальній стадії.

Особи депортованих і причини їхньої міграції залишаються невідомими. В останні роки кількість іранських мігрантів, що нелегально перетинають південний кордон США, зросла, багато з них заявляють про страх переслідувань за політичними та релігійними мотивами.

За словами іранських чиновників, серед депортованих є як чоловіки, так і жінки, зокрема подружні пари. Частина з них погодилася залишити США після кількох місяців у таборах, інші – ні. Майже в усіх випадках клопотання про притулок було відхилено або люди не встигли постати перед судом.

Такий крок став рідкісним прикладом співпраці США та Ірану і завершив багатомісячні перемовини. В іранському МЗС заявили, що координують повернення та отримали гарантії безпеки для депортованих, хоча багато з них залишаються розчарованими та навіть наляканими.

Ця депортація є одним із найрізкіших кроків адміністрації Трампа щодо примусового повернення мігрантів навіть у країни з тяжкими порушеннями прав людини. Раніше цього року США вже депортували групу іранців, зокрема навернених у християнство, які ризикують бути переслідуваними удома, – до Коста-Рики та Панами. Кампанія викликала позови з боку правозахисників, які критикували такі рейси.

Протягом десятиліть США надавали притулок іранцям, які тікали з країни, що має одну з найгірших репутацій у сфері прав людини, зокрема через переслідування правозахисниць, опозиційних політиків, журналістів, юристів, релігійних меншин та представників ЛГБТК+ спільноти.

Довгий час Вашингтон уникав депортацій до Ірану через відсутність стабільних дипломатичних відносин та труднощі з оформленням документів. Це змушувало утримувати мігрантів у спеціалізованих центрах або відпускати їх у США. У 2024 році США депортували трохи більше двох десятків іранців – рекорд за останні роки.