США готові надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем – Байден

Ізраільська модель може стати проміжним етапом на шляху до Альянсу.

Сполучені Штати Америки можуть надати Україні гарантії безпеки за аналогією з Ізраїлем, які не передбачають вступу до Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Про це заявив президент США Джо Байден, пише CNN.

Україна не готова вступити до НАТО, зараз, серед війни, і з-поміж членів Альянсу немає одностайності щодо негайного прийняття України до НАТО.

"Але Україні потрібно запропонувати раціональний шлях кваліфікації для вступу до НАТО. А поки Україна не в НАТО, США нададуть їй такі гарантії безпеки, як Ізраїлю", – додав лідер Сполучених Штатів.

Він зазначив, що такі гарантії безпкеки - це 10-річне зобов’язання, які беруть на себе США.

"Вони передбачають надання пакетів військової та фінансової допомоги, а також можливість спільного виробництва", - зазначив Байден.

Зауважимо, Ізраїль не є членом НАТО, і Сполучені Штати не зобовʼязані приходити на допомогу країні за договором. Але протягом десятиліть Ізраїль підтримує особливі відносини із США як найстійкіший партнер Вашингтону на Близькому Сході, а також є найбільшим сукупним отримувачем іноземної допомоги США з часів Другої світової війни.

Допомога США Ізраїлю наразі викладена у 10-річних угодах, і остання з них зобовʼязує Вашингтон надати військову допомогу на суму 38 млрд долларів у період із 2019-го по 2028 рік.

Додамо, що президент США Джо Байден неодноразово заявляв про політику "відкритих дверей", що є шлях України до НАТО і що Україні варто провести додаткові реформи.

Нині Україна отримує військову допомогу від США навіть у більших обсягах, ніж Ізраїль. Однак є чимало відмінностей між країнами, котрі не дозволяють беззастережно вважати, що "ізраїльська модель" може вповні влаштувати Україну.

- Ізраїль має сильну економіку та ядерний арсенал, еліту, консолідовану навколо питань безпеки, й населення, яке практично поголовно проходить службу в армії і здебільшого готове захищати свою країну. В Україні цього немає.

- Ворогами Ізраїлю є терористичні організації й деякі країни Близького Сходу, чия військова міць поступається ізраїльській. Водночас ворогом без'ядерної України є країна з ядерною зброєю, великим промисловим потенціалом, значними природними й людськими ресурсами, які суттєво переважають українські.

Ізраїльська модель ставить Україну в цілковиту залежність від фінансової та технічної підтримки партнерів і при цьому не дає цілковитих гарантій її безпеки. Відтак позитивну роль вона може відіграти лише у тому разі, коли стане проміжним етапом на українському шляху до членства в НАТО, а не скасує це членство.