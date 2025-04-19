США готові визнати Крим російським в рамках мирної угоди між Україною та росією – Bloomberg

Однак на це мають погодитися Україна та Європейські союзники.

США готові визнати контроль росії над українським Кримом як частину ширшої мирної угоди між москвою і Києвом.

Про це пише Bloomberg з посиланням на обізнані з перебігом переговорів джерела.

Ця потенційна поступка — черговий сигнал того, що президент Дональд Трамп прагне закріпити угоду про припинення вогню, і з’являється на тлі того, що він і державний секретар Марко Рубіо в п’ятницю дали зрозуміти: адміністрація готова припинити свої дії з посередництва, якщо не буде швидкого прогресу.

Таке визнання підриває міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення територій силовим шляхом. Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що не поступиться територіями Москві.

Однак така поступка стала б значним здобутком для путіна, який давно домагається міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Станом на зараз він відмовляється погодитися на пропозицію Трампа щодо широкої мирної угоди.

За словами співрозмовників Bloomberg, остаточного рішення щодо цього питання ще не прийнято. Білий дім і Державний департамент США не відповіли на запит Bloomberg щодо коментаря. Один із американських посадовців, обізнаний із переговорами, відмовився коментувати можливість визнання Криму, посилаючись на конфіденційність обговорень.

Раніше Bloomberg повідомляв, що в Парижі США представили союзникам пропозиції щодо мирної угоди між росією та Україною, включно з описом умов припинення бойових дій і пом’якшення санкцій проти москви в разі тривалого припинення вогню.

За словами співрозмовників, запропонований план передбачає, що лінія фронту буде зафіксована фактично, а більшість інших наразі окупованих росією українських територій залишаться під контролем москви. Також Києву доведеться відмовитися від прагнення приєднатися до НАТО. Інших подробиць співрозмовники не надали, посилаючись на конфіденційність обговорень.

Паризькі переговори включали зустріч між президентом Франції Еммануелем Макроном і представником США Стівом Віткоффом, а також консультації між Рубіо та радниками з національної безпеки і переговорниками з Франції, Німеччини, Великої Британії та України.

Пропозицію Трампа ще потрібно погодити в Європі та з Україною, яка може не погодитися на запропоновані поступки.

Один зі співрозмовників заявив, що американські плани, які ще потрібно узгодити з Києвом, не є остаточним врегулюванням, і що європейські союзники не визнають жодних окупованих територій як російські. Посадовці наголосили, що будь-які переговори будуть беззмістовними, якщо Кремль не погодиться зупинити бойові дії, а також що надання Україні гарантій безпеки — ключовий елемент будь-якої угоди.

У п’ятницю Рубіо заявив, що гарантії безпеки не є «нелегітимним бажанням» з боку України, але учасники переговорів поки що не дійшли до такого рівня конкретики.

"Кожна суверенна нація на Землі має право захищати себе", — сказав він.

Переговори в Парижі також ґрунтувалися на зусиллях Франції і Великої Британії щодо формування післявоєнних «сил гарантування» в Україні, а також на планах забезпечити Київ ресурсами і надати військовий персонал у рамках пакету гарантій безпеки.

У Парижі та Лондоні сподіваються, що ця ініціатива стане сигналом: Європа серйозно налаштована вкладати власні ресурси в повоєнне відновлення України і переконувати Трампа надати підтримку таким гарантіям.

Зняття санкцій, поки росія продовжує окупувати великі території України, може виявитися неприйнятним для кількох союзників Києва. Скасування обмежень Європейського Союзу, включаючи розморожування знерухомлених активів, потребує підтримки всіх держав-членів.