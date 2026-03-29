США готують обмежену наземну операцію в Ірані – WP

Пентагон розглядає сценарії кількатижневих рейдів за участю спецпризначенців і піхоти без повномасштабного вторгнення.

Міністерство оборони США готується до можливого проведення наземних операцій в Ірані, які можуть тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Йдеться не про повномасштабне вторгнення, а про обмежені військові дії.

Про це повідомляє газета The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

За їхніми словами, потенційні операції можуть включати рейди змішаних підрозділів - сил спеціального призначення та регулярної піхоти. Основною метою таких дій може стати ураження стратегічних об’єктів іранської військової інфраструктури.

Водночас такі місії пов’язані з високими ризиками для американських військових. Серед загроз називають іранські безпілотники, ракети, наземний вогонь і саморобні вибухові пристрої.

Наразі невідомо, чи схвалив відповідні плани президент США Дональд Трамп. Адміністрація останніми днями демонструє суперечливі сигнали: від заяв про можливе згортання конфлікту до жорстких попереджень про його ескалацію.

Попри готовність до переговорів, у Білому домі наголошують: якщо Тегеран не відмовиться від ядерних амбіцій і не припинить погрози, Вашингтон може вдатися до рішучих дій.

За даними джерел, серед обговорюваних сценаріїв, можливе захоплення острова Харг, ключового центру експорту іранської нафти в Перській затоці, а також рейди в прибережних районах поблизу Ормузька протока для знищення озброєння, яке може загрожувати судноплавству.

Оцінки тривалості таких операцій різняться: одні посадовці говорять про "тижні", інші - про "кілька місяців".

