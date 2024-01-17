США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації – Білий дім
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Протягом останніх місяців єменські бойовики хуси здійснили безпрецедентні напади на військові сили США і міжнародні морські судна, які знаходяться в Червоному морі та Аденській затоці. Ці напади відповідають визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства. США та міжнародне співтовариство були єдині у своїй відповіді та найрішучішому засудженні цих нападів", - йдеться на сайті.
В Білому домі додали, що сьогодні, у відповідь на загрози та напади, США оголосили про визнання Ансаралли, також відомої як хусити, глобальним терористом з особливого списку.
"Це визначення є важливим інструментом для перешкоджання фінансуванню хуситів тероризму, подальшого обмеження їхнього доступу до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності за свої дії. Якщо хуси припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переоцінять це призначення", - написано на урядову сайті.
Цей статус запроваджує низку обмежень, серед яких доступ до фінансових ринків.
Рішення набуде чинності через 30 днів.
Почалось все в листопаді, коли єменські хусити викрали вантажне судно у Червоному морі.
Пізніше США допомогли відбити напад бойовиків-хуситів на торгове судно у Червоному морі.А вже цього тижня США і Британія відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів.