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США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації – Білий дім

17 січня 2024, 20:34
США повернули хуситам статус міжнародної терористичної організації – Білий дім
Фото: bikyamasr.com
Американський уряд вніс їх до переліку світових терористичних організацій за напади і атаки на кораблі у Червоному морі та Аденській затоці.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Протягом останніх місяців єменські бойовики хуси здійснили безпрецедентні напади на військові сили США і міжнародні морські судна, які знаходяться в Червоному морі та Аденській затоці. Ці напади відповідають визначенню тероризму. Вони поставили під загрозу персонал США, цивільних моряків і наших партнерів, поставили під загрозу світову торгівлю та загрожували свободі судноплавства. США та міжнародне співтовариство були єдині у своїй відповіді та найрішучішому засудженні цих нападів", - йдеться на сайті. 

В Білому домі додали, що сьогодні, у відповідь на загрози та напади, США оголосили про визнання Ансаралли, також відомої як хусити, глобальним терористом з особливого списку. 

"Це визначення є важливим інструментом для перешкоджання фінансуванню хуситів тероризму, подальшого обмеження їхнього доступу до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності за свої дії. Якщо хуси припинять свої атаки в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переоцінять це призначення", - написано на урядову сайті. 

Цей статус запроваджує низку обмежень, серед яких доступ до фінансових ринків. 

Рішення набуде чинності через 30 днів.

Почалось все в листопаді, коли єменські хусити викрали вантажне судно у Червоному морі.

Пізніше США допомогли відбити напад бойовиків-хуситів на торгове судно у Червоному морі. 

А вже цього тижня США і Британія відбили у Червоному морі наймасованішу атаку єменських хуситів.

 

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